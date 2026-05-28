La Diputación de Málaga publica la convocatoria del Premio Provincial de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos

El diputado de Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín, en reuda de prensa. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha abierto una nueva edición del Premio Provincial de Solidaridad Internacional y Derecho Humanos. Dotado con 10.000 euros, este certamen tiene por objetivo distinguir y reconocer a aquellas personas y organizaciones, relacionadas con la provincia de Málaga, que a nivel individual o colectivo hayan contribuido de forma relevante a la promoción de la solidaridad internacional y los derechos humanos.

Así lo ha anunciado el diputado de Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín, que ha recordado que este Premio Provincial de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos que concede la Diputación de Málaga va dirigido a personas o entidades privadas sin ánimo de lucro o iniciativas que se hayan distinguido por su apoyo a la lucha contra la pobreza y la solidaridad con las personas necesitadas del mundo.

"La finalidad de este reconocimiento es apoyar y poner en valor a la sociedad en su lucha contra la pobreza, en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, y su contribución a la construcción de una sociedad y ciudadanía más crítica, más correctamente informada y formada, que se implique para alcanzar la justicia y la igualdad", ha destacado Martín.

Podrán ser candidatas al premio las personas físicas mayores de edad, las personas jurídicas privadas, las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas y las comunidades de bienes, iniciativas o experiencias de naturaleza privada que, aún careciendo de personalidad jurídica, hayan destacado a lo largo del tiempo en la consecución del objeto de la convocatoria y sean propuestas de acuerdo con lo establecido en las bases reguladoras publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga nº 83 del 30 de abril de 2024 (1616/2024).

Las personas, organizaciones o iniciativas candidatas tendrán que ser propuestas por persona física o entidad pública o privada distinta y ajena a aquellas, quedando expresamente excluidas las autopropuestas.

GALARDONADOS EN EDICIONES ANTERIORES

Entre los premiados de otras ediciones se encuentran la organización malagueña UPlanet (2025), por su compromiso con la cooperación internacional y por el impacto tangible de sus proyectos que mejoran el acceso a la salud, la educación y los servicios básicos de comunidades desfavorecidas, especialmente en África; y Virginia Alfaro Calvo (2024), de la Asociación Misevi, por su labor como misionera laica dentro del carisma Vicenciano, ha liderado proyectos en Honduras, Mozambique y Angola para la protección de la infancia, la mujer y la promoción de la juventud.

También la entidad social Brazadas Solidarias, vinculada a la Fundación Vicente Ferrer (2022), por sensibilizar a la sociedad y recaudar fondos para luchar contra la exclusión social, a través de la organización de eventos deportivos; la Organización No Gubernamental para el Desarrollo malagueña Pozos sin Fronteras (2021), por su labor en hacer accesible el agua potable y la implementación de infraestructuras agrarias como base para sustentar el desarrollo de territorios desfavorecidos en América del Sur y África; y Manos Unidas (2020), por su labor desde hace más de 60 años en países de América, Asia y África, donde desarrolla proyectos de lucha contra el hambre y el subdesarrollo y para erradicar las causas estructurales que los producen.