Un dispositivo de 450 operarios de Servicios Operativos, limpieza y Playas prepara Málaga para la Semana Santa

La concejala de Servicios Operativos, Playas y Fiestas de Málaga, Teresa Porras, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un dispositivo especial, formado por unas 450 personas entre operarios y trabajadores de los Servicios Operativos de Málaga, de la empresa de limpieza Limasam y del área de Playas, trabajando desde hace unos días para poner a punto la ciudad de Málaga de cara a una nueva Semana Santa.

Así lo ha informado la concejala de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, junto a los ediles de Seguridad, Avelino Barrionuevo; Movilidad, Trinidad Hernández; Derechos Sociales, Francisco Cantos; y Comercio y Vía Pública, Elisa Pérez de Siles, junto al presidente de la Agrupación de Cofradías, José Carlos Garín, y al profesor de Química Inorgánica de la Universidad de Málaga, Francisco Ignacio Franco.

En este sentido, desde el Área de Servicios Operativos se trabaja tanto en los preparativos para contribuir al correcto desarrollo de los desfiles procesionales, con personal de distintas categorías profesionales, como durante la propia Semana Santa para atender posibles incidencias.

En estos días previos, los operarios municipales están llevando a cabo actuaciones como el desmontaje de pivotes, retirada de obstáculos que impiden el paso de las cofradías --señales de tráfico, papeleras, barandillas, maceteros, etcétera--, vallado de espacios para acotar zonas de seguridad, así como la instalación de elementos necesarios en los distintos recorridos procesionales.

Por otro lado, como cada año, se están engalanando más de 500 balcones de edificios del recorrido oficial. Estas balconeras o reposteros suman más de 6.000 metros de tela y agremán.

En los próximos días está previsto que se dispongan 22 baños públicos desmontables y gratuitos --seis de ellos accesibles-- en zonas como la plaza de la Marina, plaza Enrique García-Herrera, calle Canasteros, Panaderos y Cortina del Muelle. Estos se suman a los fijos ubicados durante todo el año en este entorno; concretamente, en paseo del parque, plaza de la Marina, plaza Jesús El Rico y en el parque infantil de Cortina del muelle.

En lo que respecta al ámbito de la iluminación, se están ejecutando labores de alzado de cables y colocación de focos en determinados puntos. Además, se refuerza la iluminación en la Catedral con cuatro proyectores para el atrio.

Durante el desarrollo de la Semana Santa, habrá un retén especial de guardia cada día, compuesto por electricistas y oficiales de oficio, para resolver posibles incidencias que se presenten en los recorridos procesionales, para acudir ante cualquier imprevisto que pudiera ocurrir en la vía pública.

Para ello, este dispositivo estará operativo desde que salga el primer trono hasta que se encierre el último, todos los días, con un teléfono que se facilitará a las cofradías.

LIMPIEZA

En cuanto a Limasam, la empresa desplegará un dispositivo especial que empleará los medios habituales reforzados con contratación de operarios tanto en días laborables como festivos. En total, el dispositivo alcanzará los 310 operarios diarios en los días de mayor actividad, con un total de 109 vehículos, cubriendo el periodo comprendido entre el Viernes de Dolores y el viernes posterior al Domingo de Resurrección.

El servicio funcionará las 24 horas del día en diferentes turnos. El turno de noche realizará la limpieza tras los desfiles procesionales; el turno de mañana llevará a cabo la limpieza preparatoria para las salidas procesionales; y el turno de tarde desarrollará labores de mantenimiento en las zonas afectadas.

Además, se reforzará el centro histórico con la instalación de 140 contenedores y 4.500 papeleras de cartón, así como con el reparto de 150.000 bolsas en las zonas de sillas y tribunas. Asimismo, se ubicarán recolectores tipo nodriza en distintos puntos del centro, como plaza de las Cofradías, calle Ancla, solar de calle Beatas, plaza de Camas y Cortina del Muelle, para facilitar la recogida de residuos.

En relación con la limpieza de playas, se incrementará el servicio hasta alcanzar los medios propios de la temporada alta durante toda la Semana Santa.

TRATAMIENTO DE LA CERA DE LAS VELAS

Por otro lado, en cuanto al tratamiento de la cera, el Ayuntamiento, en colaboración con la Universidad de Málaga, implementará un nuevo sistema basado en la aplicación de un recubrimiento protector sobre el pavimento.

Este sistema, desarrollado a partir de productos al agua y respetuosos con el medio ambiente, incorpora un componente granular que da al pavimento fuertes propiedades antideslizantes, así como una capa superficial que facilita la retirada de la cera que contribuye a mejorar la seguridad en condiciones de humedad.

Asimismo, la Mesa del Tabaco distribuirá un total de 10.000 ceniceros portátiles en distintos puntos del recorrido procesional, priorizando zonas amplias y espacios destinados al público.

PLAYAS

Durante los días de la Semana Santa, los servicios de salvamento y socorrismo y mantenimiento de las playas de la ciudad funcionarán al completo en las 15 playas de Málaga, que suman 13,5 kilómetros de extensión dentro de un litoral total de 17,5 kilómetros.

Las playas de la capital disponen de distintos distintivos de calidad, entre ellos siete Banderas Azules, otras tantas 'Q' de Calidad Turística y Accesibilidad Universal, además de siete 'S' de Sostenibilidad Turística y tres de Ecoplayas.

El servicio de salvamento, socorrismo y primeros auxilios se desarrollará desde el sábado 28 de marzo hasta el 5 de abril, en horario de 11.00 a 19.00 horas. Contará con ocho torres de vigilancia distribuidas en las playas de Guadalmar, Misericordia, San Andrés, Malagueta, Caleta, Pedregalejo, El Palo y El Dedo. Cada torre dispondrá de personal de socorrismo, además de un coordinador y un patrón con dos motos de agua, con un total de once efectivos.

Este mismo servicio se prestará los fines de semana y festivos desde el Domingo de Resurrección hasta el 14 de junio. De forma previa, se ha procedido a la instalación del balizamiento perimetral de las zonas de baño y de los canales de acceso para embarcaciones.

Por su parte, el servicio de mantenimiento de playas, activo desde el 1 de marzo con una treintena de operarios, se encarga de la conservación de aseos, pasarelas, barandillas, duchas y otros elementos del mobiliario, con el objetivo de mantener estos espacios en condiciones adecuadas de uso durante todo el año. Todas las infraestructuras de las playas estarán operativas (aseos, duchas y lavapiés).

Este año, como el anterior, el Ayuntamiento de Málaga y la Agrupación de Cofradías han puesto en marcha la implantación de una señal única de televisión para la retransmisión de las procesiones a su paso por el recorrido oficial.

Este sistema tiene como objetivo optimizar los recursos técnicos y humanos en el entorno de dicho recorrido y hacer posible una cobertura audiovisual más ágil, ordenada y de mayor calidad tanto para los medios de comunicación como para la ciudadanía que acude a diversos puntos del recorrido oficial.

La señal será producida por la empresa BRCM Soluciones Broadcast, que ha diseñado un dispositivo técnico dotado de los últimos avances en retransmisiones en directo. Con puntos de cámara ubicados estratégicamente, se ofrecerán dos señales realizadas, una desde plaza de la Constitución hasta el final de Larios, y otra desde Alameda Principal hasta la Torre Sur de la Catedral.

La señal, en calidad HD y con estándares broadcast, será distribuida desde la Unidad Móvil situada en Plaza de la Marina, desde donde cada cadena de televisión podrá transportarla para su emisión. Esta iniciativa ha sido sufragada íntegramente por el Ayuntamiento y consensuada, junto a la Agrupación de cofradías, con todas las televisiones locales que tradicionalmente han cubierto la Semana Santa malagueña.