Dos investigados tras intervenir más de 800 kilos de hachís ocultos en latas de tomate en Mollina (Málaga)

Intervenidos más de 800 kilogramos de hachís ocultos en latas de tomate en una nave industrial en Mollina (Málaga). - CNP

MÁLAGA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han intervenido 816,8 kilos de hachís ocultos en latas de tomate en Mollina (Málaga). Hay dos personas de origen lituano detenidas por su presunta implicación en un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas y otro de pertenencia a organización criminal.

Según han informado desde la Comisaría provincial a través de una nota, la droga había llegado en camión a una nave industrial de dicha localidad malagueña, donde, a puerta cerrada, las piezas de hachís eran calentadas en unos hornos para darles forma cilíndrica y, una vez prensadas, se envasaban con el fin de camuflarlas entre mercancía legal.

La Plaza 1 de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Antequera (Málaga) ha decretado el ingreso en prisión provisional de ambos investigados en esta operación, denominada 'King/Cónclave', llevada a cabo por agentes adscritos a la Policía Judicial de la Comisaría de Antequera y la Unidad Combinada de Málaga de Vigilancia Aduanera.

La investigación se inició tras detectarse un centro logístico utilizado por una red criminal para recibir, manipular, procesar y envasar grandes cantidades de droga, en un polígono industrial en Mollina. En concreto, se constató la presencia irregular de un camión de matrícula extranjera que accedía a la nave en intervalos de tiempo reducido.

Esto hizo sospechar de la operativa a los investigadores y el pasado 30 de abril se realizó la entrada en la nave para su inspección, confirmando las sospechas de la existencia de drogas con la intervención de 816,8 kilogramos de hachís ocultos en latas de tomate, por lo que se procedió a la detención de los dos ciudadanos lituanos al frente de la actividad ilícita.

Según han explicado, el método para ocultar la sustancia consistía en calentar las pastillas de hachís, de 100 gramos cada una, a través de diferentes hornos instalados en la nave, para posteriormente darles forma cilíndrica y prensarlas en las latas, que luego eran cerradas y etiquetadas --con los mismos distintivos de una marca de pasta de tomate, que era ajena a la trama--.

En última instancia, la red criminal pretendía camuflar las latas que incluían el hachís entre palés de mercancía legal, para poner rumbo a Europa por vía terrestre.

Con esta operación, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria "han frustrado los planes de la red criminal detectada en la provincia de Málaga, aprehendiendo una importante cantidad de hachís dispuesto para su comercialización", han destacado.