Emergencia habitacional, ZBE y convocatoria de elecciones, a debate en el pleno del Ayuntamiento de Málaga

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MÁLAGA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La "necesidad" de que el presidente del Gobierno disuelva las Cortes y convoque elecciones por "responsabilizad política ante su debilidad parlamentaria, la condena a Ábalos y otros presuntos casos de corrupción" junto con el estatuto marco de la profesión médica (PP); la emergencia habitacional (PSOE y Con Málaga); y la Zona de Bajas Emisiones (Vox) centrará el pleno del Ayuntamiento de Málaga del mes de junio.

El alcalde, Francisco de la Torre, ha informado de las iniciativas urgentes del grupo 'popular'. En concreto, una de ellas pide a los dirigentes del Ministerio que se reúna de "inmediato" con el comité de huelga para "seguir negociando un Estatuto Marco propio de la profesión médica que responsa a las especificidades, singularidades y necesidades reales de los facultativos".

La otra moción urgente, ha detallado, insta al Gobierno de España a ejercer "con responsabilidad sus funciones, impulsando la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado actualizados y garantizando estabilidad institucional para que las entidades locales cuenten con un marco financiero cierto y suficiente para afrontar adecuadamente los desafíos en materia de financiación municipal, acceso a la vivienda, seguridad ciudadana y prestación de servicios públicos en beneficio de la ciudadanía", así como que lamenta "el bloqueo político en el que se ha instalado la actual legislatura" y urgen a convocar elecciones.

De la Torre ha aludido a la "debilidad parlamentaria que demuestra el PSOE, el Gobierno actual, como consecuencia, evidentemente, de los casos de corrupción". "Esa es la realidad que se han ido viviendo en España en los últimos meses, los últimos años, diríamos",lamentando "la parálisis" de Gobierno, que "la sufrimos, se sufre en toda España, pero específicamente en Málaga".

Al respecto, y enlazando con los temas de las mociones de PSOE y Con Málaga, De la Torre ha señalado que se nota esa "parálisis" en temas "tan importantes" como la vivienda como la seguridad. En concreto, ha advertido, entre otros, de la falta de energía para poder seguir avanzando en temas de vivienda. También ha vuelto a defender la modificación de la ley para la implantación de una tasa turística por parte de los ayuntamientos que lo crean conveniente, como también lleva en otra moción el PP. "¿Qué le ocurre al Gobierno?", ha cuestionado, al tiempo que ha lamentado un Ejecutivo "que no está a la altura de esos desafíos".

VIVIENDA

Precisamente, sobre vivienda son sendas mociones urgentes de PSOE como de Con Málaga. Así, el portavoz municipal del PSOE, Mariano Ruiz Araújo, ha incidido en "avanzar hacia una Málaga recíproca y adoptar medidas extraordinarias" frente "a la expulsión residencial que sufren" los malagueños.

Ruiz ha advertido de que el "modelo de ciudad que se está impulsando está utilizando de forma especulativa los usos residenciales del suelo para la especulación turística". "Málaga necesita esa tercera transformación, la de avanzar hacia un modelo de ciudad recíproca, que responda a las personas que la han hecho posible con oportunidades. Y en esa materia es la que vamos a volcar nuestros esfuerzos", ha señalado.

Así, entre otras, la moción propone limitar la compra de viviendas cuando su finalidad no sea servir de residencia habitual y permanente. Por ello, instan a las administraciones competentes a impulsar las modificaciones legales, fiscales y regulatorias necesarias para desincentivar la adquisición de inmuebles "con fines puramente especulativos y priorizar su función residencial". Otro de los puntos es promover un gran Pacto por la Vivienda para Málaga.

Por su parte, el grupo de Con Málaga, también se centra en medidas ante "la situación de emergencia habitacional que sufre la ciudad". Así, el portavoz, Nicolás Sguiglia, ha insistido en que el acceso a la vivienda es "el principal problema" que tiene la ciudad. En total, son 15 propuestas.

"Lo que queremos demostrar con las propuestas que llevamos una y otra vez es la necesidad tomar una serie de medidas para corregir el absoluto desastre que se está produciendo en el mercado de la vivienda", ha dicho, al tiempo que ha añadido que "queremos demostrar que el equipo de gobierno, encabezado por De la Torre, demuestra claros signos de agotamiento".

Sguiglia ha incidido en que "las viviendas deben ser hogares, no hoteles" y ha pedido "medidas valientes". Por su parte, la portavoz adjunta, Toni Morillas, ha tachado al equipo de gobierno de "incompetentes" y de "no estar a la altura de los retos que tiene la ciudad" en materia de vivienda.

Entre otras medidas plantean el reconocer que existe una emergencia habitacional, impulsar una moratoria de carácter amplio sobre los usos turísticos de la vivienda; instar a la Junta a modidicar la normativa de viviendas de usos turístico; y reforzar los mecanismos de transparencia aplicables a los cargos políticos municipales, incorporando en las declaraciones de bienes e intereses información complementaria que permita conocer la posible participación directa e indirecta en actividades vinculadas al sector inmobiliario.

De igual modo, tanto Sguiglia como Morillas han hecho un llamamiento a la movilización del 27 de junio por la vivienda. "Málaga va a volver a salir masivamente a la calle para exigir políticas valientes por parte de todas las instituciones", advirtiendo, además, de que "todas las administraciones suspenden".

De la Torre, en respuesta a las críticas, ha destacado que el Consistorio es "el que en España, en proporción habitante, ha hecho, desde luego, de las ciudades capitales de provincia, más vivienda pública en la régimen de alquiler". "Lo que podíamos hacer y podemos hacer, lo hemos hecho o lo estamos haciendo y seguiremos haciéndolo", ha apostillado.

"El esfuerzo nuestro en materia es enorme. Tenemos una hoja de servicio en materia de vivienda como pocos ayuntamientos españoles pueden mostrar hoy a sus ciudadanos", ha subrayado, al tiempo que ha mostrado respeto a la movilización.

ZBE

La Zona de Bajas Emisiones después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulara la regulación del acceso de vehículos a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital también centrará el debate del pleno en el que se debatirán dos mociones, una urgente de Vox y otra ordinaria de Con Málaga, al respecto.

La portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, ha explicado que pedirán "la suspensión inmediata de las multas". Para Vox, "mantener la imposición de sanciones mientras persiste esta situación jurídica resulta incompatible con los principios de buena administración, confianza legítima y seguridad jurídica que deben regir la actuación de cualquier administración pública".

Entre otros, la iniciativa presentada por Vox propone que el Pleno acuerde la suspensión del régimen sancionador vinculado a la ZBE. "La función de una administración pública no es recaudar hasta el último minuto posible, sino actuar con responsabilidad, evitando daños innecesarios a los ciudadanos y costes evitables para el conjunto de los malagueños", ha explicado Gómez.

En relación a la ZBE, De la Torre, que avanzado que, en principio, rechazarán las mociones, ha insistido en que se está estudiando y ha reiterado que la sentencia "respalda la legalidad" de la ZBE. Además, ha recordado que se sigue aplicando.

Por otro lado, De la Torre ha informado de que han presentado una moción institucional relativa al Día del Orgullo Lgtbi, aunque no ha sido aún rubricada, por lo que se prevé que no haya consenso. "Es una manera de mostrar unión en algo importante", ha sostenido De la Torre, que ha reiterado que "este es nuestro deseo, que pueda ser una moción institucional".

No obstante, el PSOE sí lleva como una de sus mociones la defensa de los derechos del colectivo Lgtbi, lamentando que no haya sido posible alcanzar una declaración institucional debido a la negativa de Vox.