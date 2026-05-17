Ernesto Alba (Por Andalucía) anima a votar: "Es la mejor manera de defender nuestras herramientas democráticas"

El cabeza de lista de Por Andalucía por Málaga a las elecciones autonómicas, Ernesto Alba, ha animado este domingo a los malagueños a votar en estos comicios y ha asegurado que "es la mejor manera de defender nuestras herramientas democráticas" - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de la coalición Por Andalucía por la provincia de Málaga a las elecciones autonómicas, Ernesto Alba, ha animado este domingo a los malagueños a votar en estos comicios y ha asegurado que "es la mejor manera de defender nuestras herramientas democráticas".

Tras ejercer su derecho al voto en el colegio Rosario Moreno acompañado por la lider provincial malagueña de IU y concejala en el Ayuntamiento de la capital, Toni Morillas, Alba ha recordado que cerca de 1.300.000 malagueños y malagueñas están convocados a las elecciones al Parlamento regional

"Desde por Andalucía lanzamos un mensaje de animar a todos esos vecinos, a todas esas vecinas, para que participen porque es la mejor manera de defender nuestras herramientas democráticas. Contra más participación, más fortaleza en nuestras herramientas democráticas y en la tomas de decisiones en Andalucía. Es importante que hoy todo voto vale igual, independientemente del poder adquisitivo, del barrio en el que viva, del color de tu piel. Hoy todo voto vale lo mismo", ha subrayado.

Para Alba la población malagueña debe tener en cuenta que gracias a esta jornada y con su voto "pueden dar salidam dar soluciones a sus necesidades, a sus problemas o como diría Eduardo Galeano, hoy es el día donde en el hambre manda cada uno y cada una de nosotras y nosotros".

Preguntado por la movilización del electorado de izquierdas, ha dicho que Por Andalucía lo ha tenido por objetivo y estrategia de campaña durante todo este tiempo, "para que de alguna forma hoy tuviéramos una sorpresa y haya un cambio en Andalucía".

"Nuestro objetivo es que la gente se movilice, porque cuando la gente se moviliza, siempre fortalece la democracia y fortalece las herramientas de las que nos dotamos para la convivencia en Andalucía", ha concluido.

