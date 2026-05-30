Estepona, elegida para un Panel Ciudadano Europeo dedicado a la resiliencia democrática. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha informado de que la localidad malagueña de Estepona ha sido una de las 24 localidades españolas elegidas por sorteo, para invitar a sus vecinos a inscribirse en el próximo Panel Ciudadano Europeo, que la Comisión Europea dedica esta vez a la resiliencia democrática.

Los Paneles Ciudadanos Europeos son un instrumento de participación democrática impulsado por la Comisión Europea a partir de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, han señalado desde la institución provincial en una nota.

Reúnen a una muestra aleatoria de personas de toda la Unión, representativa por edad, género, origen geográfico, nivel educativo y trasfondo socioeconómico, para deliberar durante varias sesiones sobre un asunto de relevancia comunitaria y formular un conjunto de recomendaciones.

Además de Estepona, otros municipios seleccionados en Andalucía han sido: Utrera (Sevilla), La Línea de la Concepción (Cádiz), Salobreña (Granada), y El Ejido (Almería).

Según ha señalado la diputada de Recursos Europeos, Sandra Extremera, por su parte, Europe Direct Málaga, en su condición de centro de información europea de proximidad integrado en el Servicio de Recursos Europeos de la Diputación y en la Red de Información Europea de Andalucía, se ha encargado de trasladar el aviso a los vecinos de Estepona y también de Salobreña (Granada) para que reciban a los equipos de reclutamiento con confianza institucional, dado que se trata de una iniciativa oficial de la Comisión Europea.

La selección de las personas inscritas se realiza en dos etapas. La primera de ellas se comenzó el 22 de mayo y se extiende hasta 14 de junio. En ella, los reclutadores del consorcio europeo SORT-EU recorrerán las localidades sorteadas llamando puerta a puerta para explicar el proceso y ofrecer la inscripción a quienes deseen participar.

La segunda, de entre todas las personas inscritas en el conjunto de la Unión Europea, un sorteo final compondrá una 'mini-Europa' de 150 ciudadanos que se desplazarán a Bruselas para deliberar y formular recomendaciones a las que la Comisión deberá responder formalmente.

El panel objeto de este reclutamiento se centra en la Resiliencia Democrática, materia que la Comisión Europea ha identificado como prioritaria en el actual contexto geopolítico, caracterizado por la propagación de desinformación, las injerencias externas en los procesos electorales y los desafíos a las instituciones representativas.

Las conclusiones del panel alimentarán las propuestas legislativas y políticas que la Comisión desarrolle en torno a la protección y el fortalecimiento de los sistemas democráticos europeos.

Las personas que resulten seleccionadas en el sorteo final participarán en tres fines de semana de deliberación: dos presenciales en Bruselas, los días 18 a 20 de septiembre y 20 a 22 de noviembre de 2026, y una intermedia en modalidad telemática, los días 16 a 18 de octubre.

Los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención corren íntegramente por cuenta de la organización del panel, y los participantes reciben una compensación de 80 euro por jornada de sesión. Las deliberaciones cuentan con servicio de interpretación simultánea al español, por lo que no se exige conocimiento previo de idiomas extranjeros ni formación específica en asuntos europeos.

Los reclutadores que llamen a los domicilios irán provistos de acreditación visible con fotografía y nombre, y se limitarán a explicar el funcionamiento del panel y a ofrecer la inscripción a las personas interesadas.

En ningún caso solicitarán datos bancarios ni desembolso económico de ningún tipo. Cualquier visita que se aparte de estas pautas debe considerarse ajena a la convocatoria oficial. El reclutamiento en España está siendo gestionado por la organización Marea Deliberativa, a la que el consorcio ha confiado este cometido.

Toda la información dirigida a las personas que reciban la visita del reclutamiento (incluido el calendario completo, el listado de las veinticuatro localidades sorteadas y las pautas para verificar la autenticidad de la convocatoria) está disponible en la página habilitada por Marea Deliberativa al efecto en https://mareadeliberativa.org/pce-resiliencia-democratica/

La plataforma oficial de participación ciudadana de la Comisión Europea, donde se publica los Paneles Ciudadanos Europeos y se difunden sus resultados es: https://citizens.ec.europa.eu/