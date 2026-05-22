Estudiantes de Málaga completan formación en mediación escolar con el programa municipal 'Educar para la Convivencia'

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en la entrega de diplomas al alumnado y profesorado que ha completado la formación en mediación escolar y resolución de conflictos a través del programa municipal 'Educar para la Convivencia'. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha entregado los diplomas al alumnado y profesorado que ha completado con éxito la formación en mediación escolar y resolución de conflictos a través del programa municipal 'Educar para la Convivencia' durante el curso 2025/2026.

Esta iniciativa se realiza desde hace más de 20 años con el objetivo de apoyar y difundir la cultura de la paz a través de acuerdos entre iguales, la convivencia en las aulas, la resolución de conflictos y la mediación escolar entre el alumnado desde quinto Primaria hasta tercero de ESO y la comunidad educativa. En la edición de este año han finalizado esta formación un total de 96 estudiantes de 19 centros educativos malagueños.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto con la concejala delegada de Educación, María Paz Flores, y el delegado territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Miguel Briones, ha asistido a la gala de clausura de este programa que se ha celebrado hoy en La Caja Blanca.

El acto ha contado con una actuación protagonizada por el equipo de mediadores del CEIP Giner de los Ríos que han interpretado el 'Rap de los Medis', un tema compuesto a partir de los versos creados por el propio alumnado, bajo la dirección de sus profesores Ana Ropero y Raúl Estévez.

Asimismo, la gala ha contado con la participación de Antonio José García, conocido artísticamente como 'El mago Torres', que ha puesto en escena su espectáculo de magia visual y emocional titulado 'Sueños' que unifica el ilusionismo con la educación y los valores formativos.

El programa 'Educar para la Convivencia', organizado por el Área de Educación, se enmarca en los 19 Programas Educativos para el presente curso escolar en los que se ofrecen más de 140 actividades y talleres a los centros docentes que lo hayan solicitado.

El programa 'Educar para la Convivencia' consta de varios cursos atendiendo a la temática y el nivel formativo. Además, a través del proyecto 'Creando Equipo' se refuerza lo aprendido en estos cursos con prácticas en los centros con alumnado formado como mediador escolar.

En 'Educando para la Convivencia', de nivel inicial, se ha realizado un acercamiento al concepto de mediación y a la figura del mediador, donde se ha trabajado con el alumnado aspectos básicos como la empatía, el trabajo cooperativo, la escucha activa, el respeto y la confianza, ofreciendo técnicas que permitan mejorar las relaciones sociales. Han completado esta formación un total de 21 participantes de los centros CDP Cardenal Herrera Oria, CDP León XIII, CEIP Paulo Freire y CDP Platero Green School.

Asimismo, 'Resolución de Conflictos y Mediación Escolar (niveles I y II)' están dirigidos al alumnado que quiera formarse en mediación y a centros educativos de la ciudad de Málaga que quieran crear equipos de mediación en su propio centro, encaminados a la práctica de habilidades para la mediación y el aprendizaje del proceso de creación de equipos mediadores.

Han finalizado la formación 75 participantes de los centros Academia Santa Teresa, IES El Palo, IES Emilio Prados, CDP Cardenal Herrera Oria, IES Litoral, IES Mare Nostrum, IES Martín Aldehuela, CDP Platero Green School, CDP Santa Luisa de Marillac, CDP Santa Madre Sacramento, IES Santa Rosa de Lima, IES Belén, IES Huelin, CDP La Presentación, CDP León XIII, IES Miraflores de los Ángeles, IES Rafael Pérez Estrada e IES Torre Atalaya.

Por su parte, el taller 'Creando Equipo' pretende poner en práctica y afianzar los conocimientos adquiridos en los cursos formativos de mediación y gestión de conflictos, así como poner en marcha un 'Equipo de Mediación Educativa' en los centros participantes.

Así, en la fase 'Creando Equipo I', un equipo de profesionales ha guiado a alumnos y docentes de seis nuevos centros --IES Ben Gabirol, IES Ciudad de Melilla, IES Manuel Alcántara, IES Mare Nostrum, IES Miraflores de los Ángeles e IES Torre Atalaya--.

Por otro lado, la nueva fase 'Creando Equipo II' ha permitido realizar un seguimiento durante el primer trimestre a los seis centros que iniciaron el proyecto el curso anterior --IES Cánovas del Castillo, Maristas-Nuestra Señora de La Victoria, Santa Rosa de Lima, IES Sierra Bermeja, IES Teatinos e IES Torre del Prado-- con el fin de consolidar de forma definitiva sus estructuras de mediación.