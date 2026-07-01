Experto afirma en Málaga que la figura de Picasso "se estudia más en marketing que en las escuelas de arte"

Ponencia del profesor Fernando Castro en el curso de verano de la UMA "Picasso Superstar: relecturas y críticas desde el presente" - FUNDACIÓN GENERAL UMA

MARBELLA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

El artista y ensayista Rogelio López ha participado en el Curso de Verano 'Picasso Superstar: relecturas y críticas desde el presente', organizado por su Fundación General de la Universidad de Málaga (Fguma) en la localidad malagueña de Marbella, donde ha afirmado que "el fenómeno Picasso en la actualidad es indiscutiblemente un fenómeno de marketing; de hecho, se estudia más en las escuelas de mercadotecnia que actualmente en las escuelas de arte".

Durante su ponencia, el artista ha analizado cómo la figura del pintor malagueño ha evolucionado hasta convertirse en uno de los mayores fenómenos de proyección mediática y comercial de los siglos XX y XXI, según han informado desde la Universidad malagueña a través de una nota.

López ha recordado la importancia que Picasso ha tenido en la transformación urbana y económica de Málaga en las últimas décadas donde, tras la desindustrialización de la ciudad, se eligió a Picasso como "referencia para reorientar la economía hacia el sector servicios".

El especialista ha explicado cómo la consolidación de la denominada "marca Picasso" responde tanto a la dimensión de la obra como al desarrollo en paralelo del mercado del arte donde "la marca Picasso es un logo aplicable a cualquier mercancía en circulación", han apuntado desde la UMA.

López ha recordado que Picasso fue el primer artista que trascendió de las publicaciones especializadas para convertirse en protagonista de revistas generalistas. El ensayista ha abordado también cómo distintas ciudades han contribuido a construir el relato biográfico y simbólico del pintor, generando una competencia por reivindicar su papel en la formación del artista, lo que responde a una construcción mitológica más que histórica.

El curso ha contado también con la intervención de Fernando Castro, profesor titular de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Autónoma de Madrid, con su ponencia 'Picasso: un 'nietzscheano' patafísico', en la que ha reivindicado una aproximación histórica al artista alejada de los tópicos y las simplificaciones.

En su ponencia Castro, ha defendido la necesidad de estudiar a los grandes creadores desde el contexto histórico en el que desarrollaron su obra y ha criticado a quienes promueven la denominada cultura de la cancelación aplicada a figuras históricas. El profesor ha indicado que renunciar a estudiar autores por aspectos discutibles de su biografía conduciría "a la más absoluta de las ignorancias".

El especialista considera que estas interpretaciones se deben a lecturas parciales y a un análisis anacrónico de las relaciones sociales de otra época.

Uno de los aspectos que más preocupa al historiador del arte es la reducción de Picasso a un símbolo comercial o turístico. En su opinión, el pintor dejó hace décadas de representar una figura incómoda o subversiva para convertirse en uno de los grandes referentes del canon artístico occidental. "Si alguien hoy se siente provocado por la obra de Picasso, quizá tenga que ir a un terapeuta a hacérselo mirar", ha ironizado.