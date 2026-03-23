Familia del fallecido al ser reducido con una táser pide actuar contra agentes e IU ve "brutalidad y racismo"

Nasser Mejri (c), hermano de Haitam, el joven fallecido tras ser reducido con pistolas eléctricas táser por agentes en Torremolinos, acompañado del coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero (d), y la coordinadora de IU Málaga y concejala en el Ayun - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El hermano de Haitam, fallecido en diciembre pasado en Torremolinos (Málaga), tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en una intervención en la que se usó una pistola táser, ha pedido depurar responsabilidades y "la privación de libertad cautelar" de los policías que participaron en dicha actuación, sobre la que IU ha denunciado "brutalidad policial y racismo" y ha vuelto a registrar preguntas al Ministerio del Interior tras publicarse varios vídeos.

"No hay argumento técnico o legal que justifique el nivel de violencia. Las imágenes desmienten toda la versión oficial. No pedimos que nos crean, pedimos que abran los ojos y visualicen. Lo que se ve no es un enfrentamiento, sino un presunto asesinato encubierto", ha dicho el hermano de la víctima Nasser Mejri, en rueda de prensa con los coordinadores de IU Andalucía e IU Málaga, Toni Valero y Toni Morillas.

Según ha indicado, "ante uno hechos tremendamente graves, los seis policías están en libertad y ni siquiera están imputados porque la jueza no ve delito", estando a la espera de la autopsia; al tiempo que ha lamentado que "uno tiene que remover cielo y tierra para demostrar lo que ya demuestran unos vídeos, en los que se ve y se escucha todo".

Ha afirmado que se basan en "hechos documentados" y se ha referido a los "incumplimientos" del protocolo de la Policía Nacional para utilizar este tipo de arma, también en cuanto a la falta de información a los servicios sanitarios y a la Policía Científica. Así, ha asegurado que "todos los indicios audiovisuales contradicen las exigencias legales y técnicas", porque, ha dicho, "no fue el último recurso" y "no hay amenaza que lo justifique".

Así, según dichos vídeos, Haitam "nunca atacó a los policías, solo estaba nervioso y asustado; pero no hay ni un solo gesto de agresión hacia los agentes"; pero ha señalado que el último policía, "en cuanto entra, entra disparando por la espalda, sin mediar palabras, sin intentar ningún método de reducción" y "viendo que ya había cuatro compañeros encima de él, sobre una persona indefensa y desarmada".

Para él, "usar el táser así viola el principio de proporcionalidad y de oportunidad que dice el protocolo". "No hay amenaza grave, el táser se usa ante un riesgo real de agresión grave o peligro para los agentes. Pero en ninguna parte del vídeo se puede visualizar una agresión mínima hacia los agentes, ni física ni verbal", ha apostillado.

Asimismo, ha señalado que el protocolo indica que el uso "tiene que ser mínimo e indispensable" para reducirlo y después de cada descarga se tiene que evaluar; pero en el vídeo "se ven once descargas. La primera lo tumba. Seguidamente, el mismo que lo ha tumbado, le mete dos. Y ya estando reducido en el suelo, cuatro más por parte del otro agente y uno más por parte de este".

"Lo engrilletan de las manos y una vez engrilletado y pisoteado, le vuelven a dar dos más. Una en la espalda, otra le levantan la camiseta y le meten directamente en la piel", ha precisado, apuntando que, tras todo eso "un agente le saca su espray de pimienta y le rocía en la cara, dejándolo asfixiado y súper debilitado".

Pero, además, ha asegurado que "no contentos con eso, a la petición de un agente de 'dale más, dale más', le vuelven a dar la undécima descarga". "Esto ya es a modo tortura", algo que el hermano ve en toda la actuación, en la que se excede "con creces cualquier patrón permitido". "Ninguna norma autoriza repetir descargas hasta dejar a una persona inconsciente".

Para la familia, el uso de la táser tras estar engrilletado "es un abuso de fuerza"; además de que se aplicaron descargas "sobre la espalda, la cadera e incluso sobre su piel en la zona lumbar". "Además, el policía que estaba asfixiándolo le apretó con la rodilla en el cuello, lo que va contra cualquier regla de seguridad, igual que pisarle la cabeza o pisarle la cara o el torso", ha dicho.

"Este nivel de violencia física excede absolutamente cualquier formación reglamentaria", ha aseverado, además de denunciar que "los agentes apagan sus cámaras corporales deliberadamente, justo al final", lo que "viola el protocolo de transparencia".

Ha criticado que desde el ministerio se dé "una respuesta a un hecho tan grave e importante sin ni siquiera haberse preocupado en haber visto los vídeos o por lo menos conocer las dos versiones" y que el juzgado está denegando diligencias "tan importantes como recoger declaraciones de los testigos, que lo presenciaron todos y le advertían a los agentes para que pararan".

Respecto a las preguntas formuladas al Gobierno sobre esta actuación, el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha dicho que han vuelto a registrar cuestiones porque las contestaciones dadas "no se corresponden para nada con lo que todo el mundo ya sabe, con lo que todo el mundo ya ha podido ver en los vídeos".

Valero ha trasladado toda la "consternación, respeto y cercanía a Nasser y a su familia" por lo ocurrido y ha dicho que "ese día no murió solo un hombre, ese día, un niño de siete años se quedó huérfano, una madre perdió a su hijo, Nasser perdió a su hermano, una familia quedó destrozada y, por tanto, desde el respeto y el dolor es como hoy comparecemos aquí".

Así, ha dicho que el ministerio contestó que la actuación policial "fue proporcional, pero esto no casa con el uso reiterado de la pistola Taser, hasta en once ocasiones se ha podido contar que se utilizó" y ha añadido que se les aseguró que "no hubo presión sobre el cuello o el tórax y queda evidenciado que no fue así".

También ha considerado "muy grave" que se les dijo que los agentes que intervinieron contaban con la formación adecuada para el uso de este tipo de armas Taser "y después de lo que hemos visto, esto nos genera más preocupación aún, porque si estos agentes tenían la formación adecuada y lo hicieron como lo hicieron, la cosa es más grave".

El diputado ha exigido que este caso "debe ser investigado con total rigor". "A nuestro juicio, por lo que hemos visto, la muerte de Haitam es consecuencia de una respuesta policial desproporcionada, brutal y racista, y eso significa que la investigación debe seguir y nadie entiende que los agentes implicados sigan en la calle operando como si nada hubiese pasado".

Valero ha reiterado que han vuelto a preguntar al ministerio "para saber si va a abrir ya un procedimiento disciplinario con estos agentes, si va a depurar responsabilidades" y qué medidas se van a tomar para que "no se nos vuelva a mentir" en las preguntas. "Exigimos claridad, exigimos transparencia y exigimos responsabilidad", ha dicho.

También ha anunciado que van a registrar una Proposición No de Ley en torno al uso de las armas Taser porque "el uso de la fuerza debe estar siempre sometido a controles muy estrictos" y porque "el uso indebido de armas Taser puede causar daños graves e incluso la muerte", además de suponer "tratos crueles, inhumanos y degradantes".

Por su parte, la coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, también ha exigido a Interior que asuma responsabilidades y que "todo el peso de la ley caiga sobre estos agentes" y ha dicho que los vídeos muestran que Haitam "fue víctima de la brutalidad". "Estamos ante un caso de racismo y de violencia policial que no cabe en una democracia y no debe de quedar impune", ha señalado.

Morillas ha incidido en que los vídeos corroboran "que lo sucedido nada tiene que ver con las respuestas que ha dado a nuestro diputado el Ministerio de Interior en una actitud y en una estrategia que miente, que falsea la realidad y que oculta la verdad, no solo a la familia de Haitam, sino al conjunto de la ciudadanía".

Ha apelado a que el ministro Marlaska y el sistema judicial decidan "si están del lado del Estado de Derecho y si investigan a fondo y acaban con esa impunidad" o si, por el contrario, "hacen como hasta ahora, que es actuar con una absoluta connivencia vergonzante".