Fancine celebra su edición número 36 del 11 al 17 de noviembre en Málaga con una programación centrada en el amor

Cartel de la 36 edición de Fancine - FANCINE

MÁLAGA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fancine, el Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga, ha presentado este miércoles el cartel de su 36 edición, que se celebrará del 11 al 17 de noviembre en el cine Albéniz y otros espacios de la capital bajo el lema de 'Programados para amar'.

De nuevo, el certamen repite alianza con el Festival de Málaga, que se materializará en una programación diversa que este año explorará, a través de una temática transversal, uno de los sentimientos más universales y complejos: el amor, según han informado desde la organización en un comunicado.

Organizado por el Vicerrectorado de Cultura de la UMA, Fancine contará además con la colaboración de la Fundación Unicaja, Fundación Málaga, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga y Promálaga.

Así como las clínicas Rincón Dental, Cervezas Victoria, Famadesa, Aula Magna, Nics Lab, SGAE, Méliès International Festivals Federation (MIFF), Centro Cultural Coreano, Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, Conservatorio Superior de Música, Conservatorio Superior de Danza, Escuela de Arte y Superior de Diseño de San Telmo.

La presentación del cartel ha tenido lugar este miércoles en el Rectorado de la Universidad de Málaga, un acto que ha contado con la participación de la vicerrectora de Cultura de la UMA, María Rosario Gutiérrez; el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar; y la ilustradora y autora de cómic Natacha Bustos, responsable de la imagen de este año.

Han asistido además representantes de las instituciones y entidades colaboradoras, así como miembros del equipo de gobierno de la Universidad de Málaga. Gutiérrez ha explicado que la elección del amor como eje temático responde a la necesidad de compensar, desde la cultura, el clima de crispación que atraviesa la sociedad actual.

"Pensamos que los momentos que estamos viviendo, de tanta tensión social y política a nivel nacional e internacional, demandaban una temática un poco más cercana y que compensara de alguna manera toda esa situación de angustia vital que en algunos momentos estamos padeciendo", ha señalado.

Por su parte, Vigar ha valorado la colaboración entre ambos certámenes y ha asegurado que esta alianza se construye "desde la mayor complicidad, desde el deseo de ayudar y preservar un evento que ya cumple 36 años".

"Fancine es un festival muy querido en la ciudad. Quienes organizamos festivales estamos en esto porque nos gusta el cine. Y, al final, de lo que se trata es de disfrutar, también como espectadores, de esa magnífica programación que prepara cada año", ha apuntado.

"PROGRAMADOS PARA AMAR"

Presente en todas las culturas, épocas y formas de narración, el amor ha sido a lo largo de la historia uno de los grandes motores de la ficción fantástica. Fiel a su vocación de servir de reflejo de los asuntos que nos preocupan y definen la actualidad, Fancine propone, en un momento marcado por la hiperconexión tecnológica y, al mismo tiempo, por una creciente sensación de desconexión emocional, detenerse en aquello que nos une.

Por ello, la cartelera cinematográfica y la agenda de actividades paralelas girarán en torno a las múltiples formas de este poderoso sentimiento, con su vertiente romántica como piedra angular, pero atendiendo también al amor imposible, el familiar y el fraternal, el amor propio, el cariño, la amistad, la devoción, la pérdida o el sacrificio.

Asimismo, junto a este enfoque luminoso, convivirán en la programación otras propuestas más oscuras, extravagantes y cercanas a los territorios del terror, uno de los pilares fundacionales del certamen, en las que el amor no siempre se presenta como una fuerza positiva.

La obsesión, la violencia, el exceso o la locura tendrán un peso importante en unas tramas que indagarán en el lado más perturbador de los afectos como fuente inagotable de relatos, metáforas y pesadillas. Y lo hará, como es costumbre, desde su hábitat natural, el fantástico, un género que ha sabido imaginar algunas de las historias de amor más míticas de la filmografía de todos los tiempos.

Desde romances capaces de mover universos y sobrevivir a cualquier distancia, a vínculos que desafían el espacio y el tiempo, relaciones entre criaturas extraordinarias, inteligencias artificiales o habitantes de realidades paralelas, ya sea en planetas lejanos, futuros distópicos o mundos hostiles.

Esta reflexión que Fancine articula a través de la gran pantalla llega, de hecho, en un contexto internacional marcado por la imposición del algoritmo, los conflictos armados actuales, la polarización a todas las escalas y la incertidumbre.

Frente a ello, Fancine reivindica el entendimiento y el encuentro como una forma de resistencia frente a las barreras que parecen multiplicarse a nuestro alrededor. Una invitación a mirar, como alternativa al discurso imperante, historias de pertenencia que nos acercan y nos hacen más humanos.

Para representar visualmente esta edición y todo su marco temático, la ilustradora y autora de cómic Natacha Bustos, ha sido la encargada de la creación del cartel. Una colaboración que supone además una apertura a miradas artísticas externas al equipo habitual del festival.

No es la primera vez que la dibujante trabaja con el certamen, ya que en 2024 fue la responsable de los populares "gatetes" que protagonizaron el pasaporte de Fancine y que desde entonces forman parte de su imaginario gráfico.

La imagen elegida para anunciar esta edición presenta, en línea con el "adn fancinero", una criatura alienígena que comparte una cita con el ya emblemático gatito 'Bad Luck' de Fancine. La ilustración recrea una situación tan reconocible como una cena romántica, al más puro estilo del conocido espacio televisivo 'First Dates'. Pero, bajo la aparente dulzura de este idilio, la imagen esconde un sutil guiño que nos adelanta que la velada podría no acabar como estaba prevista.

El pequeño cuchillo que 'Bad Luck' oculta tras la espalda, otra de las señas de identidad del certamen, nos recuerda la dimensión ambigua del amor que actúa este año como "leitmotiv", una dualidad que resume la facilidad con la que, bajo la apariencia del amor, pueden esconderse la desconfianza, el conflicto e, incluso, nuestros propios monstruos.

"Al principio íbamos haciendo ideas más conceptuales, más serias, pero al final surgió la idea de este "First Dates" entre un alien kawaii y el gatete del festival. Me pareció muy divertida y creo que le da un aire irreverente que encaja muy bien con Fancine", ha confesado Bustos.

Esta edición traerá además otra importante novedad visual: la renovación de su identidad gráfica. El festival estrena un nuevo logo que actualiza la imagen que lo ha acompañado durante los últimos años y refuerza aún más su símbolo más reconocible: el mítico 'Bad Luck', el 'maneki-neko' de Fancine.

La nueva marca, diseñada por el equipo del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga, apuesta por líneas más limpias, una mayor capacidad de adaptación a diferentes soportes digitales y una lectura más clara en todos los formatos, sin renunciar a los elementos que forman parte del espíritu del certamen.

El rediseño conserva el gato como emblema de cabecera, pero completa y simplifica sus formas, con un volumen más marcado, y lo integra en una identidad más moderna, versátil y coherente con la evolución que ha experimentado a lo largo de sus más de tres décadas de historia.