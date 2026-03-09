El Festival de Málaga recibe la dignidad de un hombre sencillo con 'El guardián'

Equipo de 'El guardián' en el Festival de Málaga - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora Nuria Ibáñez ha presentado este lunes 'El guardián' en la 29 edición del Festival de Málaga, película con la que compite en la sección oficial. La cineasta madrileña se lanza al largometraje de ficción de la mano del protagonista de uno de sus documentales.

En 'El guardián', Basilio es contratado para cuidar una playa desierta en Baja California, México. En este paraíso, en el que parece que no pasa nada, ocurren muchas cosas y algunas de ellas ilegales. Basilio, que es un hombre de normas morales férreas, busca hacer lo correcto. Sin embargo, lo que él cree que es hacer lo correcto le puede jugar en contra en una comunidad que apenas conoce.

A la rueda de prensa en el cine Albéniz ha asistido la directora Nuria Ibañez, acompañada por Basilio Moncada Hernández, actor protagonista, y el productor José Estaban Alenda.

'El guardián' nace de un documental previo donde conocí a Basilio. Con mis compañeros del documental siempre nos preguntábamos: '¿Por qué Basilio no se va?'. Y bueno, la ficción la construí a partir de entender por qué no se va de esa playa. Ese es el origen de esa película: entender las motivaciones de una persona más allá de los estereotipos o de las ideas más superficiales que uno puede entender", ha explicado la directora Nuria Ibáñez sobre su debut en la ficción.

Pero el debut más complejo sin duda ha sido el de Basilio Moncada Hernández, quien ha pasado de ser retratado en un documental o ser él mismo en una ficción: "Me siento con orgullo de poder trabajar en esto porque en realidad nunca lo esperé. Entonces me siento feliz, contento. Sí, gracias a Dios me tocó la suerte y aquí estamos, con ganas de seguir echando para adelante".

"Creo que Basilio también me ha ayudado, porque es mi primer actor, el primero al que yo dirijo. Entonces, el ser los dos debutantes creo que me ha hecho estar en confianza", ha confesado la directora sobre la complicidad de dos debutantes tan dispares. "Ha sido una transición muy bonita venir del documental a la ficción con la misma persona con la que terminé el último documental. En el mismo lugar, la misma playa, el mismo personaje, pero todo es distinto", ha añadido.

No es habitual que un mismo cineasta lleve al campo de la ficción un documental que previamente ha creado. Sobre su motivación para tan extraño viaje, la directora de 'El guardián' se ha sincerado: "Creo que no es mejorar el documental, sino de tener una segunda oportunidad de ver cosas distintas. Es una nueva perspectiva sobre lo mismo".

"En el documental me fui cerrando en los personajes, que eran Basilio y otro señor. Eran puros planos cerrados de un espacio que se sentía totalmente aislado y sin gente. Y la ficción fue lo contrario, es todo eso que había dejado fuera del documental lo metí, me fui abriendo", ha detallado Nuria Ibáñez sobre las diferencias entre 'El guardian' y su precedente, 'Una corriente salvaje'.

El carácter de Basilio Moncada Hernández ha marcado cada plano de 'El guardián', incluso alterando los planes de su directora: "Hay una cosa muy bonita sobre el final de la película, que no estaba planeada así. En un principio, el guión terminaba cuando él llega al siguiente pueblo para empezar de cero en una playa todavía más hostil que la anterior. Pero durante el rodaje, él, que es cantante y que ha trabajado como cantante, cantó en un bar una noche Y viendo ese video de él cantando, dije: 'Este es el final de la película".

Nuria Ibáñez resume en pocas palabras lo que los espectadores españoles se van a encontrar cuando en junio 'El guardián' llegue esta coproducción hispanomexicana a nuestras salas: "Un ser humano como Basilio que tiene un pasado doloroso. Que realmente transmite un dolor y una vida dura, pero con unas grandes ganas de vivir". Antes de presentarse en el Festival de Málaga, el largometraje se estrenó en el festival mexicano de Morelia.