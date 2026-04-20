Fycma activa nuevas convocatorias dirigidas a startups en el marco de CM Málaga, Greencities y Simed

Archivo - Fycma. Vista exterior - FYCMA - Archivo

MÁLAGA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Startups y proyectos emprendedores tienen una nueva oportunidad de entrar en contacto con potenciales socios e inversores en el marco de los próximos foros profesionales de organización propia del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) en 2026, como CM Málaga, Culture & Museums International Tech Forum; Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility, y Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo.

Estos encuentros volverán a incorporar convocatorias específicas orientadas a dar visibilidad a soluciones innovadoras en sus respectivos sectores, han indicado desde Fycma en un comunicado. Se trata de nuevas ediciones de sus calls for startups, concebidas para facilitar la presentación y visibilidad de iniciativas emergentes ante los ecosistemas profesionales, empresariales e inversores que confluyen en estos eventos.

La primera convocatoria ya activa es la IV Open Call for Startups de CM Málaga, cuyo plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 8 de mayo de 2026. El foro, que se celebrará los próximos 22 y 23 de junio, reconocerá el proyecto capaz de favorecer la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras en el ámbito de la cultura, contribuyendo a una mayor sostenibilidad, accesibilidad y proyección del sector como motor de desarrollo económico y social.

Por su parte, Greencities abrirá el plazo de participación en su V Open Call for Startups entre el 22 de abril y el 25 de junio de 2026. La iniciativa está dirigida a empresas con propuestas transformadoras que ofrezcan respuestas reales a las necesidades de los municipios, con independencia de su tamaño y ubicación geográfica, en línea con los retos de la agenda urbana más innovadora.

El encuentro tendrá lugar los días 15 y 16 de septiembre y coincidirá en tiempo y espacio con el VI Congreso de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI).

En el caso de Simed, su V Open Call for Startups estará disponible del 5 de mayo al 31 de agosto de 2026. Podrán concurrir iniciativas nacionales e internacionales en los ámbitos PropTech, ConTech y FinTech que planteen propuestas innovadoras para el ecosistema inmobiliario y constructor. El salón inmobiliario se desarrollará entre el 12 y el 14 de noviembre.

Las propuestas ganadoras recibirán un paquete de acciones promocionales, participación destacada en la siguiente edición del evento correspondiente y premios en metálico de entre 500 y 2.000 euros, según lo establecido en cada convocatoria.

Tanto las bases como los requisitos de participación y la información detallada sobre los procesos de inscripción estarán disponibles en las respectivas webs oficiales de cada evento --www.cmmalaga.com, www.greencitiesmalaga.com y www.simedmalaga.com--, donde también podrá consultarse el contacto del equipo responsable para resolver posibles dudas.

En la pasada edición de CM Málaga, la startup ganadora fue Artgonuts, reconocida por una aplicación para explorar ciudades y patrimonio cultural mediante inteligencia artificial y realidad aumentada. En Greencities 2025, la iniciativa distinguida fue CoCircular, por su proyecto de digitalización de la gestión circular de residuos en empresas. Asimismo, en la anterior convocatoria de Simed, ConBotics fue reconocida por su aportación al desarrollo de soluciones aplicadas al ámbito inmobiliario y de la construcción.