Genalguacil Pueblo Museo presenta en ARCO Madrid la convocatoria de los Encuentros de Arte 2026 . - GENALGUACIL PUEBLO MUSEO

GENALGUACIL (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Genalguacil (Málaga) y la Fundación Genalguacil Pueblo Museo han abierto la convocatoria para participar en la XVIII edición de los Encuentros de Arte de Genalguacil, una residencia artística internacional que invita a creadores a desarrollar proyectos de investigación y producción artística en este municipio; una apertura se ha dado a conocer en su participación en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO Madrid.

La convocatoria, dirigida a artistas mayores de 18 años de cualquier nacionalidad, permanecerá abierta hasta el próximo 15 de abril, han informado desde dicha fundación en una nota, en la que han precisado que los proyectos seleccionados se desarrollarán durante una residencia de un mes, que tendrá lugar del 16 de julio al 15 de agosto de 2026, periodo en el que los artistas convivirán y trabajarán en el municipio realizando sus obras.

Las propuestas deberán estar concebidas específicamente para su desarrollo en Genalguacil y atender al contexto social, cultural y territorial del municipio. Los proyectos podrán materializarse en intervenciones en el espacio público o en obras destinadas al Museo de Arte Contemporáneo de Genalguacil, pasando posteriormente a formar parte de la colección de Genalguacil Pueblo Museo.

Los artistas seleccionados recibirán 1.500 euros en concepto de honorarios (impuestos no incluidos), además del apoyo necesario para la producción de las obras, alojamiento durante el periodo de residencia y una dotación para manutención.

Los Encuentros de Arte, activos desde 1994, constituyen el eje central del proyecto Genalguacil Pueblo Museo, una iniciativa que ha convertido a este municipio del Valle del Genal "en un referente del arte contemporáneo en el ámbito rural", han recordado desde la fundación.

A lo largo de sus distintas ediciones han participado más de 200 artistas, cuyas obras se integran en el espacio público y en el museo del municipio, configurando un modelo cultural que vincula creación artística, territorio y comunidad.

La presentación de esta nueva convocatoria ha tenido lugar en la Sala Fundación ARCO en el pabellón 9 y ha sido llevada a cabo por Miguel Ángel Herrera, alcalde de Genalguacil; Arturo Comas, coordinador de los EA, y Vere Álvarez, concejal y responsable de Comunicación.