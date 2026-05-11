El Gobierno adjudica por más de 168 millones de euros las obras para el centro de semiconductores de IMEC en Málaga

Futuro centro de semiconductores de IMEC - GOBIERNO

MÁLAGA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha adjudicado por más de 168 millones de euros las obras para la construcción del futuro centro puntero de semiconductores que se construirá en Málaga TechPark, la tecnópolis malagueña, y que será gestionado por IMEC.

Esta licitación se divide en dos lotes. Por un lado, un contrato para la construcción de la sala blanca con la que contará el centro, adjudicada por 163,4 millones de euros --impuestos indirectos no incluidos-- a la Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida por OHL, Construcciones Sánchez Domínguez Sando e Innovaciones Técnicas y Recursos Constructivos, S.A, han confirmado fuentes del ministerio.

El segundo contrato es para la construcción de la central eléctrica que suministrará energía al centro y que se ha adjudicado por 4,9 millones de euros --impuestos indirectos no incluidos-- al Grupo Render Industrial, S.L.

Cabe recordar que el futuro centro gestionado por IMEC, líder en investigación en chips y semiconductores, se dedicará al prototipado de chips de nueva generación.

Se trata de una iniciativa estratégica para el fortalecimiento del ecosistema de semiconductores, al desarrollarse nuevos prototipos de microchips. Su actividad buscará posicionar a España y Europa a la vanguardia de futuros procesos tecnológicos, con numerosas aplicaciones en ámbitos como la medicina, la fotónica, la cuántica y otras industrias transformadoras. El Gobierno de España ha comprometido 500 millones de euros para este proyecto, enmarcado en el Perte Chip.

La que será la primera instalación avanzada de I+D en semiconductores de 300 mm en España, incluirá hasta 2.000 metros cuadrados de sala blanca, más de 60 herramientas avanzadas de procesado, así como un amplio espacio de I+D y prototipado.

El proyecto contribuirá a incrementar la inversión en I+D, el trabajo con el ecosistema de universidades, el apoyo a startups, los recursos financieros para las tecnologías profundas e impulso de los ecosistemas regionales de innovación.

Estas instalaciones suponen un paso más en la apuesta del Gobierno de España por una revolución digital que combine la competitividad con la cohesión social y la colaboración público-privada.