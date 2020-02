González de Lara (CEA) ve "pronto" vincular la subida del paro al nuevo incremento del Salario Mínimo Interprofesional

Publicado 05/02/2020 13:42:02 CET

El presidente de la patronal andaluza cree que sí puede estar afectando la realizada por decreto ley del Gobierno el pasado año

MÁLAGA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de Málaga (CEM), Javier González de Lara, ha considerado que aún es "pronto" para vincular la subida del paro de este mes de enero al nuevo incremento en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Así, en Málaga, cuestionado al respecto, ha subrayado que los datos de desempleo del pasado mes "no son satisfactorios" pero ha recordado que en enero no suelen ser positivos al haber concluido la campaña de Navidad y hay sectores como el del comercio donde el empleo "se ralentiza".

"Son datos coyunturales", ha dicho, aunque ha advertido de que hay un motivo "de preocupación: son los peores datos después de cinco años". "Sin entrar a hablar de alarmismo pero sí de ralentización en la actividad económica", ha apostillado el también vicepresidente de la patronal española.

Ha indicado que el salario mínimo no tiene que ver, a su juicio, en este incremento del paro de enero puesto que hace "escasas semanas" que se ha aprobado aunque "puede tener alguna repercusión en los próximos meses pero no ahora".

Sí puede estar afectando a dichos datos el incremento del salario mínimo aprobado el pasado ejercicio: "Sí es posible que esté afectando ahora; hay sectores muy sensibles, como servicios o agroalimentario que necesitan apoyo y si se sube --el SMI-- en dos años cerca de un 30 por ciento para esas categorías profesionales hay un efecto negativo para la sociedad".

González de Lara ha señalado que el acuerdo para subir el salario mínimo un 5,5 por ciento en 2020 sí es "positivo" porque es fruto del diálogo social "y no del monólogo social". "No nos gustó que el anterior Gobierno, no este de coalición de ahora, aprobara por decreto ley de viernes un 22 por ciento de subida del salario mínimo sin consultar a nadie, ni a centrales sindicales ni a patronal", ha recordado.

Lo que se haga en el marco del diálogo social sí es bienvenido aunque "nos parezca mejor o peor pero es fruto del diálogo", ha reiterado. "No nos gusta que sea monólogo social, es tiempo para construir una sociedad basada en el diálogo, en la concordia y por supuesto en la concertación", ha finalizado.