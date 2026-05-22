La gran final de Emmerge Málaga 2026 convertirá La Malagueta el 19 de junio en una fiesta de talento musical

Cartel Emmerge Málaga 2026 - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La gran final de la segunda edición de Emmerge Málaga Music Talents se celebrará el próximo 19 de junio en la plaza de toros de La Malagueta, donde El Cebri, Idaira Siles, Los Tirantitos y Lavanda competirán por alzarse con el triunfo de este concurso musical organizado por la Diputación de Málaga y Grupo Mundo, con la colaboración de los ayuntamientos participantes, para impulsar el talento joven de la provincia.

El certamen alcanza así su cita final después de la celebración de las semifinales en Villanueva del Trabuco, Benamocarra, Ardales y Yunquera, en las que el jurado ha seleccionado a los cuatro artistas y grupos que formarán parte de la gran final. La noche contará además con la actuación del cantante Miguel Campello, que acompañará a los finalistas en el cartel.

Las entradas para asistir a la final ya se encuentran a la venta a través de www.malagaentradas.com y en la red de El Corte Inglés, con un precio único de 17,50 euros,ha indicado la Diputación en un comunicado.

La Diputación de Málaga ha destacado que Emmerge Málaga Music Talents se consolida en esta segunda edición como un escaparate para los músicos de la provincia y como una iniciativa orientada a generar oportunidades dentro de la industria musical. Asimismo, ha subrayado la importancia de acercar la música en vivo a distintos municipios malagueños y de apoyar a los nuevos creadores.

Al respecto, la institución provincial ha señalado que el certamen permite visibilizar propuestas musicales diversas, favorecer el contacto con el público y ofrecer a los participantes herramientas de promoción, formación y crecimiento artístico.

FINALISTAS

Entre los finalistas se encuentra Idaira Siles, artista malagueña formada en artes escénicas en Esaem, que presenta una propuesta que mezcla pop, flamenco, sonidos latinos y urbanos con una marcada carga emocional a través de su nuevo trabajo conceptual, 'Más allá del Olvido'.

Los Tirantitos participarán con un directo lleno de energía, versatilidad y buen ambiente, combinando rumbas, pop, flamenquito y pop-rock en un espectáculo pensado para hacer cantar y disfrutar al público.

Por su parte, El Cebri competirá con una propuesta de mestizaje andaluz en la que conviven flamenco, funk, rock y sonidos latinos. El artista malagueño acaba de presentar 'Secretos de un Soñador', su primer trabajo discográfico, producido junto a músicos de la escena nacional.

Completa el cartel Lavanda, banda de rock alternativo que combina intensidad emocional, atmósferas envolventes y energía en directo. El grupo continúa presentando los adelantos de su primer disco tras el lanzamiento de su EP 'Peligro de Invasión'.

EL FAVORITO DEL PÚBLICO Y REPARTO DE PREMIOS

Por otro lado, en paralelo al proceso de selección del jurado, continúa abierta la votación para elegir al Favorito del Público de Emmerge Málaga Music Talents 2026. Desde el 19 de mayo y hasta el 18 de junio, el público podrá votar por su artista o grupo favorito entre los 16 semifinalistas participantes a través de la web oficial del certamen, emmergemalaga.es.

La organización mantiene los mismos premios de la pasada edición. El ganador recibirá un premio en metálico de 2.500 euros, actuaciones en festivales y conciertos organizados por Grupo Mundo, grabaciones profesionales y una campaña de promoción musical.

El segundo premio contará con 1.500 euros de dotación económica, actuaciones y mentoría artística, mientras que el galardón de Favorito del Público incluirá 500 euros de premio económico y actuaciones en distintos municipios de la provincia.

Con esta segunda edición, Emmerge Málaga Music Talents reafirma su apuesta por apoyar a los nuevos creadores, generar oportunidades dentro de la industria musical y acercar la cultura y la música en vivo a distintos municipios malagueños.