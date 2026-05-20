Herido con quemaduras un hombre por el incendio de una vivienda en Málaga

Archivo - Vehículo de bomberos de Málaga. - ÁREA DE SEGURIDAD AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 53 años ha resultado herido con quemaduras tras el incendio de una vivienda en la avenida Antonio Gaudí, en la zona de Carretera de Cádiz de Málaga capital, la noche del pasado martes. Según han informado a Europa Press desde Emergencias 112 Andalucía, fue trasladado a un centro hospitalario por el 061.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 22,45 horas cuando varios vecinos llamaron a Emergencias 112 alertando de que un toldo estaba ardiendo. Desde dicho servicio se dio el aviso a los bomberos, la Policía Local y Nacional, así como a los servicios sanitarios.

Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de los parques de bomberos de Pirámides, Teatinos y Central, con tres vehículos autobombas, un vehículo escala y dos ligeros, según han precisado desde el Ayuntamiento en un mensaje en redes sociales.

Durante la intervención, ha sido necesario el desalojo de parte del edificio, en concreto, desde la quinta planta hasta la novena y el ático. El incendio ha afectado a la vivienda casi en su totalidad y también se han visto afectados el hueco de escaleras, las puertas colindantes de la quinta y sexta planta y el ascensor, han indicado desde el Consistorio.

Asimismo, varias personas han sido atendidas por el 061 en el lugar, según informan desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga.