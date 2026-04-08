HM Hospitales realiza pruebas gratuitas en Torremolinos (Málaga) para promover hábitos de vida saludables

Profesionales del HM Hospital - HM HOSPITALES

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

HM Hospitales sale a la calle un año más con motivo del Día Mundial de la Salud para concienciar a la ciudadanía de la importancia de la prevención y el cuidado de la salud en su día a día.

Profesionales del Hospital Internacional HM Santa Elena han llevado a cabo una acción en el centro de Torremolinos, donde se han realizado pruebas gratuitas con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables, según han informado en un comunicado.

En una carpa instalada en calle San Miguel, la ciudadanía ha podido realizarse pruebas como la medición de la tensión arterial, control de glucosa, saturación de oxígeno y frecuencia cardiaca, además de recibir asesoramiento personalizado por parte de profesionales sanitarios sobre alimentación equilibrada, actividad física y prevención de enfermedades.

"Muchas patologías están directamente relacionadas con nuestros hábitos diarios. Por eso, es fundamental acercar este tipo de iniciativas a la población y facilitar herramientas que permitan detectar posibles factores de riesgo y fomentar estilos de vida saludables", ha señalado Ángel Martí, médico de urgencias del Hospital Internacional HM Santa Elena.

En la carpa instalada, médicos y profesionales de enfermería han atendido tanto a vecinos como a visitantes que se encontraban en la zona y que han querido aprovechar la iniciativa para conocer mejor su estado de salud y resolver dudas. Esta iniciativa "demuestra el sólido compromiso de HM Hospitales con la promoción de la salud y la prevención, acercando la atención sanitaria a la población y fomentando una mayor concienciación social", han señalado.