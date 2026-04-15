HM Hospitales refuerza la seguridad en el deporte formando en RCP a la Federación Andaluza de Baloncesto en Málaga

Taller de RCP básica en Málaga - HM HOSPITALES

MÁLAGA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

HM Hospitales ha desarrollado en Málaga una nueva edición de su proyecto educativo 'Los Minutos de la Vida', una iniciativa centrada en la formación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP), dirigida, en esta ocasión, tanto a familias, como a entrenadores y árbitros de la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB).

El objetivo de esta iniciativa es acercar a la población conocimientos prácticos que pueden resultar decisivos en situaciones de emergencia, tanto en el entorno doméstico como en el ámbito deportivo, donde la capacidad de reacción en los primeros minutos es clave.

Durante las sesiones formativas, los profesionales del Hospital HM Málaga han transmitido contenidos fundamentales como la prevención de accidentes, la identificación de situaciones de riesgo y la actuación ante emergencias frecuentes, incluyendo paradas cardiorrespiratorias, atragantamientos o pérdidas de conocimiento.

Asimismo, se han brindado pautas sobre cuándo acudir a los servicios de Urgencias ante determinados signos de alarma. Uno de los aspectos más valorados de la actividad, según apuntan los profesionales del hospital ha sido su carácter práctico, ya que los participantes han podido entrenar las maniobras de RCP básica y otros protocolos de actuación en escenarios simulados.

Esta metodología permite "reforzar la confianza y la capacidad de respuesta ante situaciones reales, donde una intervención adecuada en los primeros minutos puede reducir secuelas e incluso salvar vidas", han explicado los expertos.

En el caso de las familias, la formación ha puesto especial énfasis en la seguridad infantil y en la prevención de accidentes en el hogar y otros entornos cotidianos, proporcionando herramientas útiles para el cuidado de los más pequeños.

Por su parte, la participación de entrenadores y árbitros de la Federación Andaluza de Baloncesto responde al "compromiso conjunto" de ambas entidades por promover entornos deportivos más seguros.

"La formación de nuestros federados siempre ha ido mucho más allá de lo meramente deportivo y esta formación es un ejemplo de cómo el deporte puede ser el vehículo perfecto de la salud pública", ha explicado Ricardo Bandrés, vicepresidente y delegado territorial en Málaga de la FAB.

"Con 'Los Minutos de la Vida' queremos que nuestras canchas y, también los hogares de los que forman parte de la FAB, sean espacios protegidos donde cualquier persona sepa reaccionar con determinación ante una emergencia y, gracias a esta iniciativa les dotamos de herramientas para salvar vidas", ha concluido Bandrés.

Por su parte, la doctora María González, jefa del Servicio de Pediatría y de urgencias pediátricas de HM Málaga, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas en el entorno familiar y deportivo.

"La mayoría de las urgencias en niños se producen en casa o durante la práctica deportiva, por lo que es fundamental que padres, entrenadores y personas del entorno cercano sepan cómo actuar en esos primeros minutos, que pueden ser decisivos para salvar una vida", ha apuntado la doctora.

Asimismo, ha subrayado que "contar con unos conocimientos básicos en reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios no solo mejora la capacidad de respuesta ante una emergencia, sino que también aporta seguridad y confianza a quienes están al cuidado de los menores".

Se trata de "un paso más en el compromiso de HM Hospitales con la promoción de la salud, la prevención y la seguridad", así como con la colaboración con entidades deportivas y sociales para ampliar el alcance de la educación sanitaria en la sociedad.