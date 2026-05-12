HM Hospitales reivindica su papel en traumatología y cirugía ortopédica en un congreso celebrado en Marbella

El Dr. Díaz Samada, jefe del servicio de Traumatología de HM Hospitales en Málaga y presidente del Congreso Conjunto de la Asociación Española de Artroscopia (AEA) y la Sociedad Española de Rodilla (SEROD). - HM HOSPITALES

MÁLAGA 12 May. (EUROPA PRESS) -

HM Hospitales ha reivindicado su posicionamiento como "referente en el ámbito de la traumatología y la cirugía ortopédica" con la celebración del 13 Congreso Conjunto de la Asociación Española de Artroscopia (AEA) y la Sociedad Española de Rodilla (SEROD), que ha tenido lugar en Marbella del 6 al 8 de mayo y que ha reunido a expertos nacionales e internacionales en estas especialidades.

Así lo han señalado en una nota, en la que han apuntado que el congreso, considerado uno de los encuentros científicos más relevantes en el ámbito de la cirugía artroscópica y de rodilla en España, ha estado presidido por el doctor Manuel Díaz Samada, jefe del Servicio de Traumatología de HM Hospitales en la provincia de Málaga, quien ha liderado tanto el Comité Organizador como el Comité Científico por tercera vez en el histórico del congreso.

Durante su intervención, Díaz Samada ha destacado "la elevada calidad científica del programa, así como el alto nivel de participación y debate entre los especialistas" y ha subrayado que "este congreso ha demostrado que la especialidad avanza hacia un modelo cada vez más preciso, apoyado en la tecnología, pero sin perder el valor de la experiencia clínica y el criterio del profesional".

Durante el encuentro, se han tratado cuestiones clave para el presente y futuro de la especialidad, así como la aplicación de la inteligencia artificial en el día a día, la cirugía robótica o la terapia biológica subcondral, junto con una revisión crítica de técnicas consolidadas en la práctica clínica.

Todo ello junto a la colaboración de sociedades científicas nacionales, y un enfoque multidisciplinar e innovador, que ha permitido incorporar formatos interactivos y fomentar la participación de profesionales más jóvenes.

En este sentido, Díaz Samada ha señalado que "la integración de herramientas como la inteligencia artificial o la robótica no son una opción de futuro, sino una realidad que ya está transformando la manera en que diagnosticamos y tratamos a nuestros pacientes" y ha añadido que "encuentros como este son fundamentales para compartir conocimiento, contrastar experiencias y seguir mejorando los resultados clínicos".

Desde el grupo hospitalario han indicado que HM Hospitales ha contado con una destacada representación de especialistas en este congreso, tanto en los distintos comités como en el desarrollo del programa científico.

Junto al doctor Díaz Samada, han participado activamente los doctores Virgilio de Lemos, Carlos Ferrer Señorans, Abel Gómez Cáceres, Manuel Godino, Pablo Carnero Martín de Soto y Naiara Fernández de Arróyabe, que han intervenido en diferentes mesas y áreas temáticas, contribuyendo al intercambio de conocimiento y experiencias clínicas.

El ámbito de la enfermería también ha tenido una amplia representación de la mano de Inmaculada Sánchez Olea, secretaria del Comité de Enfermería y Raúl Aguilera Fernández, vocal del mismo. Ambos han desempeñado un papel activo en la organización y dinamización del programa, participando en la presentación y moderación de ponencias fuera de mesa.

Asimismo, Ángel Morales, supervisor de quirófano del Hospital Universitario HM Montepríncipe, ha impartido una ponencia centrada en el uso de la inteligencia artificial en el entorno quirúrgico y ha moderado una de las mesas del congreso, poniendo de relieve la creciente importancia de la innovación tecnológica en la práctica asistencial.

Díaz Samada ha destacado también el rol de los profesionales de HM Hospitales en este congreso y ha asegurado que "la implicación de cada uno de los profesionales de HM Hospitales en este foro refleja no solo su alto nivel de conocimiento científico, sino también su compromiso con la formación continua y con la mejora constante de la atención al paciente".

Así, HM Hospitales refuerza su apuesta por la formación continua, la investigación y la incorporación de tecnología de vanguardia, elementos clave para garantizar la mejor calidad asistencial a sus pacientes.

Desde el grupo hospitalario han indicado que el servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica de HM Hospitales en Málaga, dirigido por el doctor Díaz Samada, "continúa consolidándose como un referente en el tratamiento integral de las patologías del aparato locomotor, gracias a un enfoque multidisciplinar y a la especialización de sus profesionales".

El equipo está compuesto por un grupo multidisciplinar de profesionales especializados en traumatología y ortopedia, medicina física y rehabilitación, medicina del deporte, tratamiento del dolor, tratamientos biológicos y metabolismo óseo; quienes ofrecen un abordaje integral en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades y lesiones degenerativas, traumáticas y deportivas.

En este sentido, han explicado que el servicio está estructurado en cinco unidades, la de Miembro Inferior, especializada en el tratamiento de lesiones articulares de cadera, rodilla, tobillo y pequeñas articulaciones; la Unidad de Extremidad Superior, que ofrece tratamientos de la mano, hombro y codo; y la de Columna Vertebral, para el tratamiento de enfermedades del raquis: hernias discales, discopatías y escoliosis.

También cuenta con la Unidad de Medicina Deportiva, que no solo está enfocada al deportista de élite, sino también al deportista amateur, y que atiende lesiones musculo-tendinosas, y articulares; y con la Unidad de Tratamiento Biológico. Esta Unidad está especializada en cirugía mínimamente invasiva ecoasistida de músculo y tendón, medicina biológica y técnicas de preservación del cartílago.

La participación activa y el liderazgo demostrado en este congreso refuerzan el compromiso del Grupo con la excelencia clínica, la innovación y la transferencia de conocimiento, pilares fundamentales de su modelo asistencial.