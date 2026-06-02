El Hospital Quirónsalud Marbella pone en marcha sus Aulas de Salud para acercar la medicina a la ciudadanía de Málaga

Presentación de las Aulas de Salud del Quirónsalud Marbella - QUIRÓNSALUD MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

El Hospital Quirónsalud Marbella ha presentado su nuevo programa de Aulas de Salud, una iniciativa divulgativa dirigida a la población general que tiene como objetivo acercar información rigurosa, práctica y actualizada sobre salud de la mano de especialistas del centro.

El acto ha contado con la participación del concejal de Sanidad, Alejandro González, en representación del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), entidad que colaborará en la difusión del programa, así como del director médico del hospital, Miguel Ángel Ramírez, y los jefes de los servicios implicados en esta primera edición.

Tal y como han destacado durante la presentación, las Aulas de Salud nacen como un espacio abierto a la ciudadanía, orientado a fomentar la prevención, el diagnóstico precoz y la adopción de hábitos de vida saludables, a través de charlas con un marcado carácter divulgativo y accesible a todos los públicos.

"Con este programa queremos poner el conocimiento médico al alcance de la ciudadanía de una forma clara y accesible, ayudando a prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida", ha señalado el director médico.

Por su parte, el edil de Sanidad, ha destacado que esta iniciativa del Hospital Quirónsalud Marbella "supone un paso importante en la promoción de la salud comunitaria en el municipio, al acercar la prevención y el conocimiento médico a la ciudadanía de forma accesible y participativa".

Asimismo, ha subrayado la relevancia de la colaboración entre el Ayuntamiento y el centro hospitalario para "reforzar la educación sanitaria y fomentar hábitos de vida saludables entre la población, especialmente en ámbitos clave como la prevención de la osteoporosis y el cuidado de la salud visual".

El ciclo de Aulas de Salud 2026 incluirá dos sesiones abiertas al público, que se celebrarán en el Centro de Especialidades Quirónsalud Marbella, con entrada libre hasta completar aforo.

La primera de ellas tendrá lugar el próximo 18 de junio, a las 17,30 horas, bajo el título 'Osteoporosis: prevención, diagnóstico y abordaje multidisciplinar'.

En esta sesión participarán la jefa del Servicio de Reumatología, la doctora Nerea Costas; la doctora Cynthia León, especialista de la unidad; la doctora Isabel Blanco, jefa del Servicio de Ginecología; la doctora Pilar Román, especialista en Medicina Física y Rehabilitación; y Merly Villamizar, nutricionista clínica.

La segunda cita se celebrará el 19 de septiembre, también a las 17,30 horas, con la charla 'Adiós a las gafas: opciones oftalmológicas según la patología y el perfil visual", impartida por el jefe del Servicio de Oftalmología, el doctor Nabil Ragael.

ACERCANDO LA EXPERIENCIA MÉDICA A LA SOCIEDAD

Con este programa, el Hospital Quirónsalud Marbella "refuerza su compromiso con la promoción de la salud y la educación sanitaria, facilitando a los ciudadanos el acceso directo al conocimiento y compartiendo la experiencia de sus profesionales".

Las sesiones estarán impartidas por especialistas de referencia en cada una de sus áreas y se desarrollarán en un formato cercano y participativo, permitiendo a los asistentes resolver dudas y ampliar información de forma directa con los expertos.