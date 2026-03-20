Hosteleros de Málaga creen que la Semana Santa "no va a ser tan mala como se está pintando" por falta de AVE directo

MÁLAGA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente los Hosteleros de Andalucía y de Málaga, Javier Frutos, ha afirmado este viernes que "indudablemente" la Semana Santa en Málaga este año "va a ser distinta a la del pasado por la falta de comunicación de AVE" directo, pero ha esperado que "no sea tan mala como parece que se está diciendo, creemos que no va a ser tan mala como se está pintando".

Además, ha vuelto a pedir "celeridad" y "que se pongan los medios humanos y técnicos lo antes posible" para que el AVE directo se restablezca "cuanto antes".

Frutos, en declaraciones en Canal Sur TV recogidas por Europa Press, ha incidido en relación con la falta de AVE directo y sus consecuencias que "las pérdidas la verdad que son incalculables". "Ahora mismo no tenemos noción de saber hasta qué punto van a llegar las pérdidas que tenemos con una de las arterias principales de comunicación, como es el AVE en Málaga".

Ha agregado, además, que se viene notando desde "el fatídico accidente de Adamuz, sobre todo con los visitantes congresuales, congresos profesionales, entre semana o de negocio, y después en el turista de fin de semana se ha notado en estos meses primeros que llevamos". Al respecto, ha recordado que en Semana Santa "el 60% de turistas que vienen a Málaga es nacional, y es verdad que gran parte de ellos venían en AVE".

No obstante, ha esperado que "el impacto no sea mayor" y ha subrayado que "Málaga es lo suficientemente atractiva como para coger transportes alternativos", pero "indudablemente el AVE para nosotros es una arteria básica y principal y que necesitamos que se restablezca cuanto antes".

Cuestionado por qué solución ven al problema de cara a Semana Santa viendo que comerciantes de la zona de la estación de trenes hablan de pérdidas y que eventos también se van visto afectados, Frutos ha incidido en que "la solución a día de hoy es verdad que es complicada para solucionar el problema del AVE, eso está claro", pero "sabemos que se están en negociaciones con el aeropuerto, que se van a fletar más aviones".

"Tenemos un aeropuerto internacional de primer nivel y eso al final ayudará a paliar esta falta de transporte y después visitantes que vendrán por carretera", ya que, "ahora mismo es la comunicación que tenemos", ha señalado, al tiempo que ha dicho que "también es verdad que seguimos teniendo AVE hasta Antequera, que también será otra de las formas" para llegar.

Frutos ha reconocido que hay lugares más afectados directamente, y ha puesto como ejemplo "todo lo que está alrededor de Vialia --donde se ubica la estación de tren María Zambrano--" donde "se está notando mucho" y "en esa parte la situación es más dramática, quizá, que en el resto".

Al respecto, ha incidido en que la afectación "está siendo grande" y "sobre todo lo que necesitamos es celeridad, que se pongan los medios humanos y técnicos lo antes posible a reparar esta vía".

Cuestionado por si se han visto obligados a bajar precios para incentivar la llegada de turistas, Frutos ha señalado que "ahora mismo no valoramos ni la bajada de precio ni la subida de precio, es decir, ahora mismo yo creo que lo que necesitamos es que se pueda trabajar cuanto antes".

"Creemos que la Semana Santa no va a ser tan mala como se está pintando, al final, creo que tampoco tenemos que rehuir de que el visitante venga, va a hacer buen tiempo, eso al final también creo que la llegada de última hora del visitante afectará en positivo a Málaga, y esperamos tener una Semana Santa que indudablemente va a ser distinta a la del año pasado por la falta de comunicación de AVE, pero esperemos que no sea tan mala como parece que se está diciendo", ha sostenido.

Ha valorado que "tenemos el suficiente atractivo, quizás seguramente con bajadas de contrataciones, lógicamente, los empresarios al final en este caso tenemos que ver por la viabilidad de nuestros negocios, se va a ser más conservador a la hora de contratar, pero esperemos que esa última hora, con el buen tiempo, haga que la forma de llegar, aunque no sea por AVE en su mayoría, haga que tengamos bastantes visitantes en Málaga, como estamos acostumbrados", ha concluido.