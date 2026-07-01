Un incendio en una vivienda de Fuengirola (Málaga) deja un herido y obliga a desalojar a unos 40 vecinos

Incendio en una vivienda de Fuengirola - AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

Un incendio en una vivienda en Fuengirola (Málaga) ha obligado al desalojo de todo el edificio afectado, así como los dos colindantes como medida de prevención. En total, según ha informado a Europa Press el Ayuntamiento, habría 40 personas desalojas que ya están regresando de manera progresiva a sus domicilios y un herido que ha sido atentido por los servicios médicos.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recibido una llamada a las 08,45 horas de este miércoles alertando de un incendio en la primera planta de una vivienda en la calle Fray Luis de León de Fuengirola.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tres dotaciones del cuerpo de Bomberos junto agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como equipos sanitarios.

Desde el Consistorio han confirmado que es la Policía Nacional quien tratará de esclarecer las causas que han podido ocasionar el incendio y que ya hay miembros de la Policía Cientifica trabajando sobre el terreno.