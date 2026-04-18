Investigadas 12 personas por un "vertido ilegal" de más de 160.000 toneladas de residuos de obras en Málaga

Vertido de residuos de obras en Málaga. - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado, en el marco de la operación 'Cover', a doce personas físicas y tres jurídicas por presuntos delitos contra el medio ambiente vinculados a un "vertido ilegal" de 167.000 toneladas de residuos de obras de construcción en Málaga.

Entre los residuos de diversa naturaleza se encontraban materiales "altamente peligrosos" como el amianto, según ha detallado este sábado el instituto armado en una nota en la que ha precisado que los investigados se dedicaban al sector de la construcción y el movimiento de tierras, y habrían eludido los controles legales para la gestión de residuos.

De este modo, habrían utilizado parcelas rústicas ubicadas en la comarca de la Axarquía (Málaga) para convertirlas en vertederos ilegales de residuos, evitando así el coste de su tratamiento en plantas debidamente autorizadas, según relata la Guardia Civil.

Desde la Benemérita advierten de que la falta de gestión profesional de los residuos puede generar un "elevado riesgo de incendios" por la acumulación de materiales inflamables, contaminaciones de acuíferos por la filtración de líquidos tóxicos, así como la emisión de fibras nocivas en caso de manipulación indebida de fibrocemento, entre otros.

A los investigados se les acusa de un presunto delito contra el medio ambiente, y las diligencias instruidas han sido entregadas en la Fiscalía de Medio ambiente de Málaga.