Josele Aguilar (PSOE) destaca una jornada "ilusionante" en la que espera tener la confianza de los malagueños

El cabeza de lista del PSOE por Málaga a las elecciones y secretario general de los socialistas malagueños, Josele Aguilar, ha destacado como "jornada ilusionante" la de este 17M en la que ha dicho que espera contar con la confianza de los malagueños. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE por Málaga a las elecciones y secretario general de los socialistas malagueños, Josele Aguilar, ha destacado como "jornada ilusionante" la de este 17M en la que ha dicho que espera contar con la confianza de los malagueños.

Arropado por compañeros y familiares, el líder socialista ha ejercido su derecho al voto en el Colegio Cerrado de Calderón, donde ha agradecido la colaboración de a sus compañeros partido que están en las mesas electorales: "Darles las gracias por este madrugón que se han dado y que vengan en este día también de democracia, de participación, a estar trabajando".

Aguilar ha definido la jornada como "muy intensa, una jornada muy ilusionante también, donde los malagueños y malagueñas tienen que ser conscientes de la importancia que tienen unas elecciones autonómicas". En este punto a animado a la participación "porque luego, el día 18 ya será tarde. Hoy es el día para participar y decidir".

Como secretario general del PSOE de Málaga y cabeza de lista, ha dicho que hoy tiene "un doble reto y una doble ilusión": "Tenemos una esperanza de que el cierre de la jornada sea un cierre en el que podemos disfrutar también de la confianza de nuestros vecinos y vecinas"

"Contaremos votos al final de la jornada y estoy seguro que al final de la jornada veremos cómo los malagueños y malagueñas vuelven a confiar en el Partido Socialista de Málaga. Estoy completamente seguro y animo a la gente a que participe y lo demuestre con los votos", ha dicho Aguilar.

El candidato socialista por Málaga tiene previsto pasar la mañana acompañando, saludando y agradeciendo su labor a sus compañeros de partido. Por la tarde acompañará a su madre a votar, y finalmente esperará los datos de los escrutinios y el resultado final en la sede provincial del partido.

