La Junta destaca la "total normalidad" del inicio de la jornada electoral en Andalucía "sin incidencias reseñables"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, comparece en el Centro de Difusión de Datos de las elecciones del 17M en el Pabellón de la Navegación. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha destacado este domingo la "total normalidad" en el inicio de la jornada electoral para los comicios autonómicos de este 17 de mayo, en el que han quedado constituidas el 100% de las mesas electorales a las 09.46 horas "sin incidencias reseñables".

Así lo ha trasladado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en su primera comparecencia para informar sobre el desarrollo de la jornada electoral de este 17M en Andalucía desde el Centro de Difusión de Datos (CDD), situado en el Pabellón de la Navegación de Sevilla.

Sanz ha agradecido el trabajo desarrollado por los 4.379 representantes de la administración en las primeras horas de la jornada electoral, durante la que se han constituido "sin incidencias reseñables" las 10.403 mesas repartidas en 3.756 colegios electorales de la región sin que ninguna haya sido "suspendida".

Preguntado por el retraso en seis mesas del distrito Este-Alcosa-Torreblanca de Sevilla capital, que ha sido las últimas de Andalucía en constituirse, Sanz ha detallado que este retraso ha afectado a las mesas situadas en el CEIP Azahares de Sevilla Este, pero por el momento la Junta Electoral no ha comunicado que estas incidencias "afecten al desarrollo de la votación".

Sanz tiene previsto ofrecer otras comparecencias a lo largo de este domingo 17 de mayo, para informar sobre el dato de participación en las elecciones autonómicas a las 11.30, 14.00 y 18.00 horas, y una vez que concluya la votación para informar sobre los datos del escrutinio.

