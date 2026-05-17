Antonio Sevilla (Vox) llama a los malagueños a "llenar las urnas de votos libres"

El candidato de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, ha hecho un llamamiento este domingo a "llenar las urnas de votos libres" tras haber ejercido su derecho al voto este domingo en el Colegio del Rincón en Torremolinos. - VOX

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, ha hecho un llamamiento este domingo a "llenar las urnas de votos libres" tras haber ejercido su derecho al voto este domingo en el Colegio del Rincón en la ciudad de Torremolinos.

Sevilla ha hecho un llamamiento a la participación de todos los malagueños en una jornada electoral que ha calificado como "importantísima para Málaga y para Andalucía".

El candidato de Vox ha agradecido el trabajo de los apoderados de VOX en la provincia de Málaga, "más de 500", a quienes ha reconocido "su esfuerzo, su trabajo y su compromiso" durante esta jornada electoral.

Antonio Sevilla ha subrayado la importancia de que, una vez finalizadas las elecciones, los representantes elegidos cumplan con la confianza depositada por los andaluces. Por ello, ha pedido que "a partir de mañana, todos aquellos a los que los malagueños les hayan dado la representación cumplan con su mandato y con su compromiso".

Por último, Sevilla ha expresado su deseo de que la jornada electoral se desarrolle "con total normalidad" en toda la provincia de Málaga.

