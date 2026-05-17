Un colegio de Pedroche (Córdoba) ha sido el primero en constituirse el 17M en Andalucía y uno de Sevilla Este el último

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz comparece en el Centro de Difusión de Datos de las elecciones del 17M en el Pabellón de la Navegación. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El espacio cultural Santa Lucía de la localidad cordobesa de Pedroche ha sido el primer colegio electoral en constituirse este domingo 17 de mayo en Andalucía sólo 16 segundos después de las 08.00 horas, mientras que el CEIP Azahares de Sevilla Este ha sido el ultimo sobre las 09.46 horas.

Así lo ha trasladado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en su primera comparecencia para informar sobre el desarrollo de la jornada electoral de este 17M en Andalucía desde el Centro de Difusión de Datos (CDD), situado en el Pabellón de la Navegación de Sevilla.

Sanz ha detallado que, pese al retraso en la constitución de las mesas situadas en el CEIP Azahares de Sevilla Este, por el momento la Junta Electoral no ha comunicado que estas incidencias "afecten al desarrollo de la votación".

El consejero también ha destacado que Almería fue la primera provincia en completar el proceso de constitución del 100% de sus mesas electorales a las 09.11 horas, seguida de Córdoba, que lo hizo dos minutos después, a las 09.13 horas.

Por contra, la provincia más rezagada junto a Sevilla ha sido Cádiz, donde se han demorado hasta las 09.28 horas tres mesas en Algeciras y una en Cádiz capital.