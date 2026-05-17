García (Adelante) llama a la participación porque "hoy es el único día en el que todos somos iguales"

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, votando en su colegio electoral en Jerez. - EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha ejercido su derecho a voto en su ciudad natal de Jerez de la Frontera (Cádiz) desde donde ha hecho un llamamiento a la participación, ya que "hoy es justamente el único día, cada cuatro años, en el que todos somos iguales".

Por ello, en declaraciones a los periodistas, García ha llamado a "que la gente vote en defensa propia, vote por la clase trabajadora, vote por el pueblo andaluz, vote por la gente normal y corriente".

El candidato de Adelante ha argumentado el llamamiento a la participación en dos razones. La primera porque "durante muchas décadas hubo muchas mujeres y hombres que han dado su vida para que hoy se puede participar, para que hoy se tenga derecho al voto, y por todas esas mujeres y hombres que durante décadas, durante siglos, dieron su vida para que tener ese derecho se debe participar", ha señalado García, que ha basado la segunda razón en que "hoy somos todos iguales".

"El resto del año están los bancos, los poderes mediáticos, los grandes empresarios, los grandes rentistas, la gente que maneja los hilos, ero hoy todos los andaluces somos iguales y por una vez hay que aprovecharlo", ha subrayado antes de contar que el resto del día lo dedicará a visitar compañeros, militantes y voluntarios de Adelante tanto en Jerez como en otros municipios de la provincia.