La Junta ve "una tomadura de pelo" que Sánchez diga ahora que pagará los adelantos a cuenta antes del 10N

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, y el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, en Málaga. - EUROPA PRESS

MÁLAGA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha tachado de "tomadura de pelo con todas las letras" que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, diga ahora que se pagarán los adelantos a cuenta a las comunidades autónomas antes de las elecciones generales del 10 de noviembre.

"Esto un Gobierno serio no lo haría nunca", ha sostenido Bendodo en Málaga tras ser cuestionado por los periodistas sobre las declaraciones de Sánchez al respecto, incidiendo en que hace unas semanas, en plena negociación para la investidura, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, dijo "que un Gobierno en funciones no podía liberar los pagos a cuenta a las comunidades autónomas y ahora que se convocan elecciones aparece un papel que dice que se puede pagar lo que no se podía pagar antes".

"Es una tomadura de pelo con todas las letras", ha enfatizado el también portavoz de la Junta de Andalucía, quien ha incidido en que estas cantidades a cuenta son de todas las comunidades autónomas, recordando que se trata de la recaudación de impuestos de las mismas, fundamentalmente del IVA y que se dedican a la sanidad pública, educación, servicios sociales o dependencia.

Por ello, Bendodo se ha preguntado si es "serio" que un presidente del Gobierno en funciones "juegue con estas cosas, con la sanidad o la dependencia, por una estrategia política y electoral". "Antes no --se podían pagar-- y ahora sí, antes del 10 de noviembre. La gente no es tonta y se da cuenta de estas maniobras", ha finalizado el consejero y portavoz andaluz.