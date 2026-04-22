KM Malta Airlines lanza un nuevo vuelo directo entre Málaga y Malta para este verano. - KM MALTA AIRLINES

MÁLAGA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

KM Malta Airlines ha anunciado el lanzamiento de un nuevo servicio directo entre Málaga y Malta, con lo que, han señalado, refuerzan "aún más" la programación de la aerolínea para este verano. Está previsto que los vuelos comiencen a operar a partir del miércoles 27 del próximo mes de mayo.

Según han explicado en una nota, la nueva ruta operará dos veces por semana, los miércoles y domingos, ofreciendo a los clientes opciones de conexiones directas entre el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP) y el Aeropuerto Internacional de Malta (MLA).

Con motivo del lanzamiento, la aerolínea ofrecerá una tarifa especial para el vuelo inaugural desde 16 euros + tasas (solo ida). Para el resto de vuelos, las tarifas estarán disponibles desde 40 euros + tasas (solo ida).

Han manifestado que la incorporación de Málaga "mejora la accesibilidad de Malta desde el mercado español y crea nuevas oportunidades para el turismo receptivo desde el sur de España".

Este nuevo servicio forma parte del programa de vuelos de KM Malta Airlines para el verano de 2026, que incluye una oferta "ampliada" de rutas y frecuencias en destinos clave de Europa y el Mediterráneo.