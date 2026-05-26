Limsama Cup 3x3 impulsará el fútbol base en Málaga

Presentación de Limsama Cup 3x3 - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Limsama Cup 3x3 llega a Málaga con el objetivo de fomentar no solo la práctica deportiva, sino también valores como el compañerismo, la gestión emocional, el respeto y el trabajo en equipo.

La competición se celebrará durante el mes de junio y reunirá a alrededor de 300 niños y niñas de entre ocho y 16 años, apostando por un formato participativo y formativo en el que no habrá vencedores y se priorizará el aprendizaje y la convivencia por encima del resultado deportivo, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Esta iniciativa educativa, organizada por Grupo Limsama con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Deporte, y la Diputación Provincial de Málaga.

El torneo se desarrollará en cinco sedes del fútbol base malagueño: CD Puerto Malagueño, Club Atlético Juval, El Palo FC, CD Tiro Pichón y CDF El Romeral, consolidando así una propuesta que busca acercar el deporte formativo a distintos puntos de Málaga.

Por último, han detallado que Limsama Cup 3x3 nace como una propuesta pionera que fusiona fútbol e inteligencia emocional mediante un formato participativo y educativo, dirigido tanto a jugadores como a familias y entrenadores.

Además de los partidos, el evento incluirá dinámicas formativas y talleres relacionados con la psicología deportiva y la educación emocional aplicada al deporte base.