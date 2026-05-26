Luz verde a proyecto de urbanización de zona de Morales en distrito Este de Málaga en el que prevén más de 400 viviendas

Archivo - Grúas en Málaga en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este martes admitir a trámite el proyecto de urbanización del PA-PD.9 'Morales', en el distrito Este, promovido por la Junta de Compensación de este ámbito en el que se prevén 430 nuevas viviendas.

El proyecto de urbanización al que se le ha dado luz verde define las obras necesarias para dotar de infraestructuras al sector. El proyecto define el acceso rodado exterior, la red viaria, las zonas verdes públicas y el mobiliario urbano necesario, así como los diferentes servicios de abastecimiento, riego, saneamiento, alumbrado público, canalizaciones eléctricas y de telefonía, de acuerdo con las exigencias que para esta figura prevén la legislación y planeamiento vigente.

Así, se reactiva este espacio de la ciudad, de iniciativa privada y que tiene una superficie total de 299.265,27 metros cuadrados (m2), distribuidos de la siguiente forma: cerca del 70% del sector, más de 199.000 m2, se destina a zonas verdes, equipamientos, y viarios. Concretamente, habrá ocho zonas verdes y un área de juegos que suman unos 148.000 m2.

A equipamientos se dedican cerca de 12.000 m2, recogiendo un equipamiento deportivo con cerca de 2.900 m2; social, más de 1.300 m2; y docente, más de 7.700 m2. Además, a viario se asignan más de 38.200 m2; y a sistemas técnicos, unos 90 m2.

Asimismo, contempla usos lucrativos (residencial y comercial) con una superficie de unos 92.600 m2 (el 31% del sector) y una edificabilidad de unos 51.300 m2t. Concretamente, se establecen diez parcelas para uso residencial con un número máximo de viviendas permitido de 430. Asimismo, hay dos parcelas con uso comercial y 5.600 m2 de dominio público hidráulico.

El presupuesto de ejecución material de las obras del proyecto de urbanización asciende a 20.434.967 euros (IVA incluido), ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

En asuntos de Urbanismo, también se ha dado el visto bueno de forma inicial al estudio de detalle para la rehabilitación del Convento de la Trinidad y la urbanización de su entorno para uso como centro cultural, archivo provincial intermedio y sede administrativa.

Está promovido por la Secretaría General de Patrimonio Histórico y Documental de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y tiene por objeto ajustar algunas determinaciones del proyecto previsto en el plan especial vigente.

En concreto, este instrumento de planeamiento ajusta parámetros no sustanciales del Plan Especial. En cuanto al volumen del edificio protegido, éste no se altera; sobre el volumen rectangular alineado a fachada, no sujeto a protección, se mantiene lo propuesto en el Plan Especial (demolerlo y sustituirlo por un volumen similar, aunque en este caso con menor longitud y diferente lenguaje arquitectónico); y la ocupación en planta semisótano varía sensiblemente, aunque se mantienen las cotas de forjados, de modo que el volumen queda por debajo de la plataforma del convento y semienterrado con respecto al nivel, más bajo, del edificio de archivos.

Por último, el tratamiento de la plataforma es diferente, al desaparecer el pozo circular de acceso a plantas inferiores y abrir patios en distinta posición.

Tras la aprobación inicial del estudio de detalle, la promotora deberá recabar informe vinculante y preceptivo de la Dirección General de Aviación Civil y de la delegación territorial de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta.

Asimismo, se ha aprobado de forma inicial el estudio de detalle, promovido por Hotel Zenit Olletas, para ampliar el proyecto hotelero que esta entidad está ejecutando en una parcela con una superficie de 1.110 m2 y ubicada en los números 18, 20 y 22 de la calle Carrera de Capuchinos.

En concreto, se trata de ampliar dicho proyecto con la parcela situada en Carrera de Capuchinos en los números 14 y 16 con una superficie de 399 m2. El objeto de este instrumento de planeamiento es el del tratamiento conjunto de las dos parcelas, tal y como prevé la normativa urbanística.

El promotor deberá recabar, tras la aprobación inicial del documento, el informe de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, ya que la agregación parcelaria se realiza sobre un ámbito incluido en el entorno del BIC Acueducto de San Telmo en relación con la afección sobre dicho BIC; así como el informe Dirección General de Aviación Civil en cumplimiento de las servidumbres aeronáuticas que le son de aplicación.