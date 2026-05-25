Con Málaga agradece la labor de los bomberos tras los últimos incendios y exige reforzar plantilla y medios

Efectivos de Bomberos de Málaga trabajan en la extinción de un incendio ocurrido en un hotel de la capital. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Con Málaga ha trasladado su reconocimiento y agradecimiento al Real Cuerpo de Bomberos de Málaga por su actuación ante los dos incendios registrados en las últimas horas en la ciudad y ha destacado "la rapidez, profesionalidad y entrega" de los efectivos que han participado en las labores de extinción y protección de la ciudadanía.

Sguiglia ha señalado que "una vez más los bomberos y bomberas de Málaga han demostrado estar a la altura en situaciones de enorme complejidad y riesgo", al tiempo que ha subrayado "el compromiso y la vocación de servicio público de los profesionales que intervienen en emergencias".

El portavoz de Con Málaga ha aprovechado además para reclamar al equipo de gobierno municipal "que atienda de manera urgente las reivindicaciones históricas planteadas por los trabajadores del servicio en materia de personal, medios técnicos y condiciones laborales".

"Cada vez que ocurre una emergencia importante queda demostrado el papel imprescindible de los bomberos, pero también vuelven a ponerse sobre la mesa las carencias que desde hace años denuncian los propios trabajadores y trabajadoras del servicio", ha afirmado en un comunicado.

Sguiglia ha insistido en "la necesidad de reforzar la plantilla y avanzar en la mejora de equipos, infraestructuras y recursos materiales para garantizar un servicio público dimensionado adecuadamente para una ciudad como Málaga".

"No puede sostenerse un servicio esencial únicamente sobre el esfuerzo y la profesionalidad de la plantilla mientras se siguen acumulando déficits de personal y necesidades de inversión", ha concluido.