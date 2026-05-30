Málaga capital supera las 1,13 millones de pernoctaciones hoteleras hasta abril, un 6,6% más que 2025

Archivo - Foto de archivo de turistas que disfrutan visitando monumentos de Málaga capital. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Málaga ha cerrado el primer cuatrimestre de 2026 con 542.834 viajeros hoteleros y 1.131.695 pernoctaciones, según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE correspondientes al mes de abril publicados esta semana; unas cifras que suponen un incremento del 0,8% en viajeros y del 6,4% en pernoctaciones con respecto al mismo periodo de 2025.

Así lo ha informado el Ayuntamiento en una nota en la que han señalado que el balance acumulado de enero a abril confirma la mejora del comportamiento de las estancias hoteleras; de hecho, la ciudad ha contabilizado 68.555 pernoctaciones más que en el primer cuatrimestre del año anterior.

El mercado internacional ha sido el principal motor de este crecimiento. Entre enero y abril, Málaga ha recibido 355.008 viajeros internacionales, un 4,5% más que en el mismo periodo de 2025, que han realizado 812.094 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 10,7%. Por su parte, el mercado nacional ha sumado 187.826 viajeros y 319.601 pernoctaciones, con descensos del 5,5% y del 3,1%, respectivamente.

Por mercados internacionales, Reino Unido se mantiene como el principal emisor para la ciudad en el primer cuatrimestre, con 58.114 viajeros y 153.042 pernoctaciones. Este mercado crece un 3,8% en viajeros y un 10,3% en noches hoteleras respecto al mismo periodo del año anterior. En el mes de abril, Reino Unido también presenta una evolución positiva, con 18.839 viajeros, un 5,3% más, y 46.315 pernoctaciones, un 18,2% más.

Alemania, por su parte, registra el crecimiento acumulado más destacado entre los principales mercados emisores. Entre enero y abril suma 36.858 viajeros, un 24,2% más, y 79.520 pernoctaciones, un 23,8% más.

Desde el Ayuntamiento también han señalado que destaca el comportamiento de Países Bajos, con 22.686 viajeros, un 11% más, y 53.335 pernoctaciones, un 2,9% más. En abril, el mercado neerlandés también ha crecido un 10,4% en viajeros y un 17,2% en pernoctaciones.

Entre los mercados de larga distancia, Estados Unidos ha contabilizado un aumento en pernoctaciones hasta las 49.262 noches, un 2,2% más, y 22.396 viajeros hoteleros en el primer cuatrimestre, un 7,4% menos, manteniéndose como el quinto mercado internacional por volumen de viajeros y número de pernoctaciones y primero extracomunitario, en lo que va de año.

Por su parte, han indicado que China mantiene una evolución positiva, con 5.161 viajeros en el acumulado, un 9,2% más, y 8.150 noches de hotel, un 22,3% más. En abril también registra incrementos, con 900 viajeros, un 6,4% más, y 1.515 noches de hotel, un 23,9% más.

Finalmente, Corea del Sur ha incrementado un 5,9% el número de viajeros en el primer cuatrimestre (1.535), así como un 17,2% en pernoctaciones (3.276). Asimismo, en abril este mercado crece de forma notable tanto en viajeros, con un 45,4% más, como en pernoctaciones, con un 73,7% más.

Por otro lado, han indicado que en el mes de abril, la ciudad ha registrado 152.719 viajeros hoteleros, un 8,1% menos que en abril de 2025. No obstante, las pernoctaciones han crecido hasta alcanzar las 323.007 noches de hotel, lo que representa un incremento del 2% con respecto al mismo mes del año anterior.

De hecho, han señalado que el aumento de la estancia media, que se ha situado en 2,12 días, frente a los 1,91 días de abril de 2025, con un crecimiento del 11%. También mejora el grado de ocupación por habitaciones, que alcanza el 86,8%, frente al 84,09% del cuarto mes del año anterior.

En abril, los viajeros residentes en España fueron 44.026, con 79.457 pernoctaciones, registrando caídas del 11% y del 9,9%, respectivamente, mientras que los viajeros internacionales sumaron 108.693 y generaron 243.550 noches de hotel. Aunque el número de viajeros internacionales descendió un 6,8%, sus pernoctaciones crecieron un 6,6%, confirmando el papel del turismo extranjero en el impulso de las estancias hoteleras.

En cuanto al mercado nacional, Andalucía sigue liderando en viajeros y pernoctaciones, seguido por la Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Por último, desde el Ayuntamiento han precisado que abril "ha dejado el mejor registro en número de viajeros, pernoctaciones y grado de ocupación de lo que llevamos de 2026".