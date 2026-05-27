Málaga, epicentro de la comunicación publicitaria iberoamericana con el festival El Sol

Presentación de El Sol, Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria, que comienza este jueves, 28 de mayo, en Málaga. - EL SOL

MÁLAGA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Sol, Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria, comienza este jueves, 28 de mayo, su 40 edición que convierte a Málaga en el epicentro de la creatividad internacional por cuarto año consecutivo.

La organización, junto con Germán Silva, director de El Sol, y John Raúl Forero, presidente del jurado, han trabajado durante los últimos meses para celebrar una nueva edición del festival, que ha sido presentada este miércoles.

Durante este tiempo, se ha hecho público el jurado, que conecta Madrid con Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires, Nueva York o Santiago de Chile, Lima y San José hasta llegar a Málaga, las diferentes secciones y el programa completo.

Este año, El Sol vuelve a contar con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y el Teatro Cervantes, lo que supone una promoción del destino y el apoyo a la creatividad publicitaria, han indicado.

"Alcanzar la 40 edición de El Sol, y hacerlo consolidando nuestra cuarta convocatoria en Málaga, ratifica el papel del festival como dinamizador de la creatividad en Iberoamérica", ha afirmdao el director del certamen, Germán Silva.

Según ha destacado, inician esta edición "con más de 250 piezas en shortlist y un panel de ponentes internacionales clave para analizar los retos de nuestro sector e inspirar a la industria".

El festival concentra sus actividades el jueves y el viernes con un ciclo de ponencias donde el Cine Albéniz se convertirán en el escenario principal de una programación diseñada para reflexionar sobre el impacto de la creatividad en un contexto marcado por la transformación tecnológica, los nuevos modelos de negocio y la evolución cultural de las marcas.

Con expertos profesionales del sector, que durante dos días pondrán en el centro temas como la producción y los nuevos procesos creativos, cómo la inteligencia artificial está transformando la manera en la que se construyen procesos, equipos y modelos de negocio creativos, los falsos dilemas que todavía condicionan la evolución de la industria, y el valor de la marca como activo estratégico para las compañías.

El Sol culminará con la entrega de premios el viernes en el Teatro Cervantes, un momento clave donde la industria reconocerá las ideas más innovadoras y los ganadores se alzarán con los nuevos trofeos, un diseño que rompe con la tradición del metal inerte para convertirse en un ecosistema de luz.

Además, este año El Sol incorporará la actuación de la Mala Rodríguez y Carlos Jean, quienes compartirán escenario en un encuentro inédito entre dos de los nombres más influyentes de la música y la producción en España. Y como cierre, se celebrará una fiesta en la Casa de Botes de Trocadero.

Según han asegurado, El Sol llega a su 40 edición con un crecimiento en el número de inscripciones respecto al año anterior, y Málaga, continúa siendo el escenario de encuentro más importante de la creatividad publicitaria en Iberoamérica por cuarto año consecutivo, consolidando así el festival como un referente clave para agencias, productoras, anunciantes y profesionales del sector.