'Málaga de Moda' de Diputación presenta la segunda edición del premio David Delfín en la Mercedes Benz Fashion Week

La diputada provincial de Desarrollo Económico Sostenible, Esperanza González, la directora de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), Pepa Bueno, y a las codirectoras del Museo del Automóvil y la Moda, Elvira Carrera y Mar González. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca de apoyo al sector textil de la provincia impulsada por la Diputación, 'Málaga de Moda', ha presentado este viernes en Madrid la segunda edición del premio internacional David Delfín en el marco de la Mercedes Benz Fashion Week.

Así lo ha explicado la diputada provincial de Desarrollo Económico Sostenible y responsable de la marca promocional, Esperanza González, quien ha afirmado que este certamen nació como un homenaje a Diego David Domínguez González, diseñador malagueño fallecido en el año 2017 y conocido como David Delfín.

"La finalidad de este premio es a dar visibilidad, notoriedad e impulso internacional al talento creativo en el mundo de la moda, fomentando al mismo tiempo el conocimiento de las diferentes las visiones y concepciones que existen en torno a ella", ha señalado González.

La celebración de este galardón es de carácter bianual y se dirige a diseñadores noveles que deseen participar con una propuesta de colección de moda original e inédita, según ha precisado la institución provincial. Está dotado con un primer premio de 10.000 euros y un segundo premio que consiste en la posibilidad de volver a participar como finalista en la siguiente edición.

La celebración de la segunda edición está prevista en La Térmica, el centro de cultura contemporánea de la Diputación, en el próximo mes de noviembre, y volverá a contar con un jurado de reconocido prestigio nacional e internacional que, durante los dos días de desfiles, serán los encargados de seleccionar al ganador del primer y segundo premio.

"Con este premio queremos posicionar a la provincia en el circuito nacional e internacional del diseño, la producción y creación en el sector de la moda, y también queremos que sea un escaparate para los jóvenes talentos", ha apuntado la diputada provincial.

MAM Fashion Forum Esperanza González ha participado también en Ifema (Madrid) en la presentación del MAM Fashion Forum (MFF), que reunirá el próximo 24 de abril en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga a destacadas voces del sector para reflexionar sobre el presente y el futuro de esta industria.

La diputada provincial ha acompañado en este evento a la directora de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), Pepa Bueno, y a las codirectoras del Museo del Automóvil y la Moda, Elvira Carrera y Mar González.

El lema de la quinta edición del MFF será 'Tiene mucha calle', una expresión que pone el foco en la relación directa entre la moda y la calle como espacio de inspiración, donde conviven diferentes estilos, influencias y formas de entender la estética.