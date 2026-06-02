Con Málaga pide impulsar iniciativa para poder seguir partidos del Málaga del play off en pantallas gigantes

El portavoz del grupo municipal de Con Málaga, Nico Sguiglia, y el portavoz de la Federación de Asociaciones Vecinales Solidaridad, Juan Jiménez. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Con Málaga, Nico Sguiglia, debido a que aficionados del Málaga CF no puedan disfrutar colectivamente de los partidos decisivos por el ascenso, ha solicitado formalmente al alcalde de Málaga que impulse una iniciativa institucional para reclamar a LaLiga la autorización de pantallas gigantes y fan zones en espacios públicos durante los encuentros del play off de la Liga Hypermotion.

A través de un escrito dirigido a Francisco de la Torre, Sguiglia propone que el Ayuntamiento de Málaga lidere una acción conjunta con otras ciudades implicadas en la fase de ascenso, como Castellón, Las Palmas y Almería, para trasladar al presidente de LaLiga, Javier Tebas, "la necesidad de flexibilizar una decisión que impide actualmente la instalación de estos espacios de seguimiento colectivo".

Sguiglia ha incidido en que "el Málaga afronta uno de los momentos más importantes de los últimos años y la ciudad merece poder vivirlo unida. Estamos hablando de una afición que ha sostenido al club en los momentos más difíciles y que ahora debería poder compartir colectivamente esta ilusión".

También ha recordado que "la afición malaguista ha sido determinante para mantener vivo el club durante los años más complicados de su historia reciente, marcados por la crisis institucional y la gestión de sus propietarios". Por ello, considera que las instituciones públicas "deben estar a la altura de ese compromiso ciudadano".

"La afición del Málaga ha demostrado ser ejemplar. Ha acompañado al equipo cuando peor estaban las cosas y ha mantenido vivo un sentimiento que forma parte del patrimonio emocional de nuestra ciudad. Lo mínimo que pueden hacer las instituciones es facilitar que esa afición pueda reunirse y disfrutar junta de un acontecimiento tan importante", ha señalado.

En el escrito remitido al alcalde, Sguiglia cuestiona además los argumentos utilizados por LaLiga para impedir la instalación de pantallas gigantes en espacios públicos, "basados en una supuesta afección a los ingresos derivados de los derechos audiovisuales".

"El fútbol no puede entenderse únicamente como un negocio. Existe una dimensión social, cultural y popular que debe ser protegida. Quienes sostienen este deporte con su pasión son los aficionados y aficionadas, y también tienen derecho a disfrutarlo colectivamente", ha afirmado.

Por su parte, el portavoz de la Federación de Asociaciones Vecinales Solidaridad, Juan Jiménez, ha respaldado la iniciativa y ha defendido que "la ciudad debe poder vivir colectivamente un acontecimiento de esta magnitud".

"El fútbol es del pueblo. Y cuando una ciudad vive un momento histórico como el que puede representar el regreso del Málaga a categorías superiores, debe prevalecer el interés general y la posibilidad de compartir esa emoción por encima de cualquier lógica exclusivamente mercantil", ha concluido Sguiglia.