El malagueño David Moreno gana el I Premio de Relato Breve 'Historias en Movimiento' de la Feria del Libro de Málaga

El malagueño David Moreno gana el I Premio de Relato Breve 'Historias en Movimiento' de la Feria del Libro. - FERIA DEL LIBRO

MÁLAGA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Málaga (FLM) concluye este domingo su 55 edición y ha entregado el Premio Hyundai de Relato Breve 'Historias en Movimiento', que en su primera edición ha galardonado al autor malagueño David Moreno.

Así lo han asegurado desde la organización en una nota, en la que han indicado que 'Y los caballos se extinguieron' es el título del relato triunfador de este certamen, que ha sido impulsado por la Feria del Libro de Málaga, en colaboración con Hyundai Syrluz SYRSA.

Por tercer año consecutivo, el Parque de Málaga ha vuelto a convertirse en el Paseo de los Libros durante once jornadas, desde el pasado 30 de abril.

Así, han señalado el "récord de casetas de libreros, editoriales e instituciones (71) que cierran con excelentes sensaciones por el salto de calidad de la programación, con la presencia de autores internacionales, como Irvine Welsh y Alan Hollinghurst, y la ampliación de actividades y presentaciones al Recinto Eduardo Ocón".

En la entrega del premio, el premiado, que ha obtenido los 1.000 euros de dotación del galardón, ha recogido el premio y ha explicado que el cuento está escrito "desde la inquietud y el temor por el mundo hiperconectado e hiperacelerado en el que vivimos". "Un canto que aboga por recuperar lo que verdaderamente importa y nos hace ser nosotros mismos", ha comentado.

El jurado de esta primera edición del premio ha estado compuesto por el editor Francisco Torres (EDA Libros); la presidenta de la Feria del Libro de Málaga y librera de Rayuela, Noelia Clavero; el director de la FLM, Manuel García Iborra; el director de contenidos de la Feria, Txema Martín, y el periodista Paco Griñán.

Estos han destacado de la obra ganadora su capacidad para retratar la movilidad a través de una distopía tecnológica que alerta sobre la desconexión progresiva e inexorable del mundo real, a la vez que con un estilo personal aboga por la imaginación y la defensa del sistema operativo humano y la inteligencia natural.

Desde la organización, han señalado que aunque el balance económico de la Feria del Libro de Málaga se ofrecerá en los próximos días, una vez se cierren los datos de este domingo, el sector adelanta que "las cifras provisionales han sido positivas, pese a que varias jornadas se han visto afectadas por la lluvia".

"La sensación general de libreros y editoriales es que las ventas diarias han crecido con respecto al año pasado, que ya fue positivo", ha señalado la presidenta de la FLM, Noelia Clavero, quien también ha destacado el paso adelante de la programación con la presencia de grandes autores nacionales, como Lorenzo Silva, Bernardo Atxaga, Esther García Llovet, María Dueñas, Marta Robles, Vicente Vallés; e internacionales, como Irvine Welsh y Alan Hollinghurst.

Asimismo, ha indicado la ampliación de la Feria al otro lado del Parque con las actividades en el Eduardo Ocón; "la gran respuesta del público y los lectores" y la creación del Premio Hyundai de Relato Breve 'Historias en Movimiento' que sitúa el evento más allá del fomento de la lectura con el impulso también de la creación literaria.

Junto a la entrega del nuevo galardón literario, el cierre en la tarde de este domingo está protagonizado por la poeta y filósofa Chantal Maillard, encargada de la conferencia de clausura donde ha puesto el acento en la necesidad de unir pensamiento y emoción para entender el mundo contemporáneo; y por la cantante María Rodés y la escritora y traductora María López Villalba, encargadas de fusionar música y poesía en un concierto.

La 55 Feria del Libro de Málaga está organizada por la Asociación Feria del Libro de Málaga, con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga; el patrocinio de Fundación Unicaja, Cervezas Victoria, Hyundai, Famadesa y Arteico, y la participación de Diputación de Málaga y Junta de Andalucía, así como la aportación de Universidad Internacional de Andalucía, Universidad de Málaga y Centro Andaluz de las Letras.