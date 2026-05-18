La Malagueta reúne a Antonio Lucas, Chantal Maillard y Lorena Pérez-Jácome en su programación semanal

Chantal Maillard En Una Imagen De Archivo. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga presenta una nueva programación semanal que reunirá pensamiento contemporáneo, creación artística y poesía a través de dos encuentros protagonizados por Antonio Lucas, Chantal Maillard y Lorena Pérez-Jácome.

Las actividades, que se celebrarán los días 20 y 22 de mayo, centrarán su debate en el papel del arte, la escritura y la cultura en el contexto actual, ha indicado la Diputación en un comunicado.

La programación comenzará el miércoles 20 de mayo con una nueva sesión del ciclo 'Who is Who: Quién es quién en el mundo del arte', que contará con la participación de Lorena Pérez-Jácome, una de las figuras más relevantes del mecenazgo y el coleccionismo de arte contemporáneo en el ámbito iberoamericano.

Durante el encuentro, coordinado por María Jesús Martínez Silvente, Pérez-Jácome repasará su trayectoria vinculada a la creación de la Colección Adrastus y al impulso de Collegium, el centro de arte y residencias situado en Arévalo (Ávila), dedicado a apoyar a artistas emergentes y proyectos de investigación y producción contemporánea. ç

La conversación abordará también las nuevas formas de entender el mecenazgo cultural y los retos que afrontan las iniciativas independientes en el ecosistema artístico actual.

Por otro lado, el viernes 22 de mayo, el ciclo '20/20/20: Encuentros poéticos reunirá a dos voces esenciales de la literatura contemporánea: la escritora y filósofa Chantal Maillard y el poeta y periodista cultural Antonio Lucas. La actividad estará coordinada por el también periodista Alberto Gómez.

El encuentro propondrá un diálogo entre dos maneras de entender la poesía y el pensamiento contemporáneo. La obra de Maillard, reconocida con el Premio Nacional de Poesía por 'Matar a Platón', se caracteriza por una escritura que transita entre la reflexión filosófica, el ensayo y la exploración de la conciencia.

Frente a ella, Antonio Lucas aportará una mirada vinculada a la experiencia urbana, la memoria y las tensiones de lo cotidiano, en una conversación que buscará poner en relación distintas geografías poéticas y formas de interpretar el presente.

Por último, han recordado desde Diputación que todas las actividades tendrán lugar a las 19,00 horas en Sala 001, con acceso libre hasta completar aforo.