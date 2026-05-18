Alcalde de Sevilla destaca el aumento de apoyo en la capital a Moreno: "Somos el mayor caladero de votos del PP"

(Foto De ARCHIVO) El Alcalde De Sevilla, José Luis Sanz, Interviene En El Inicio De Campaña Para Las Elecciones De 17M. A 30 De Abril De 2026 En Sevilla, Andalucía (España). - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha valorado este lunes, tras conocer los resultados de las elecciones autonómicas de este pasado domingo, 17 de mayo, el "apoyo" del electorado de la capital a la candidatura de Juanma Moreno, dado que el número de votos a los 'populares' ha crecido hasta llegar a los 158.954, por lo que ha resaltado que Sevilla ha sido "el mayor caladero de votos" del Partido Popular (PP).

Según ha resaltado el Ayuntamiento en una nota de prensa, Sanz se ha mostrado "muy orgulloso" por este respaldo y ha destacado que la capital andaluza ha aportado uno de cada diez votos de los obtenidos por el PP. Además, ha celebrado que la formación ha "casi duplicado en votos al PSOE". "Hemos ganado en nueve de los once distritos y en los otros dos hemos reducido la distancia con el primero", ha apostillado.

Del mismo modo, el primer edil ha dado las gracias a los votantes de su formación y ha afirmado que "aunque los datos no son extrapolables, --los 'populares'-- han vuelto a ganar unas elecciones en la capital", lo que, a su juicio, visibiliza "la confianza que los sevillanos tienen en el proyecto político que representa".

Sanz ha concluido que "todavía quedan muchas cosas por mejorar en Sevilla", y que los 'populares' aspirarán a que los sevillanos "sigan confiando" en su gestión de cara a las próximas elecciones municipales de 2027.

En contexto, el Partido Popular ha sido la formación política más votada en la provincia de Sevilla en estas elecciones autonómicas, que le han otorgado ocho diputados, por cinco del PSOE; en buena medida, al imponerse en nueve de los once distritos de la capital.

Solo en Cerro-Amate y Macarena Norte han quedado por detrás de los socialistas. La tercera posición se la han disputado Vox y Adelante Andalucía. Así, la formación que lidera Santiago Abascal a nivel nacional ha recabado más apoyos que los andalucistas en cuatro distritos, mientras que en el resto ha tenido más votos el partido encabezado por José Ignacio García.

En total, el PP ha sumado en la capital andaluza 158.954 apoyos (42,7%), lo que supone 1,3 puntos porcentuales más respecto a los comicios de 2022 (140.593), por 80.747 votos del PSOE (21,68%) y 2,63 puntos menos (82.653). Adelante ha contabilizado 51.847 sobres con su papeleta (13,92%), Vox, 37.932 votos (10,18%) y Por Andalucía, 24.665 votos.

