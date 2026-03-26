La Mancomunidad recopila los programas e itinerarios de Semana Santa de todos los municipios de la Axarquía de Málaga

Imagen del presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín. - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

MÁLAGA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía (Málaga) ha recopilado los programas e itinerarios de Semana Santa de todos los municipios de la comarca integrándolas en la web de Turismo Axarquía, con el objetivo de facilitar la información de las procesiones entre los pueblos vecinos y entre los turistas que estos días visitan la Axarquía Costa del Sol. Así, se pueden conocer los horarios de cada una de las procesiones, recorridos y peculiaridades de la Semana Mayor de cada uno de estos municipios.

"Con este trabajo lo que queremos es que las personas que nos visiten puedan tener en su móvil, en un único espacio, todas las opciones para disfrutar de la Semana Santa andaluza. Sólo mirando el móvil pueden organizar sus vacaciones para vivir esta tradición en diferentes pueblos e incuso combinarlos. También permite a los que somos de esta comarca, de Málaga o incluso de los pueblos vecinos de Granada, saber si pueden compatibilizar su Semana Santa con otras que les quedan por descubrir", ha explicado el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín quien ha agradecido la colaboración de los 31 ayuntamientos de la comarca, según ha recogido la entidad en una nota.

Así, la página web de información turística oficial de la Axarquía (turismoaxarquiacostadelsol.com) ofrece los itinerarios de la Semana Santa que se celebran en la comarca. Como ha explicado Martín, se han publicado los itinerarios y recorridos de los diferentes municipios "para dar un mejor servicio e información a quienes nos visitan estos días".

En el apartado guías y folletos del portal institucional de turismo en la comarca axárquica, se recoge todo el programa completo de las procesiones con los horarios y recorridos de cada una de ellas. Se incluye desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección con toda la información de cada una de las cofradías, calles, salidas y encierros, así como otras curiosidades sobre traslados, horario de misas o lugares emblemáticos en los que disfrutar de las diferentes procesiones.

Además, Martin ha señalado que cada itinerario de Semana Santa va vinculado a través de un link con la información turística de cada pueblo ofreciendo otras propuestas y alternativas entre las que destacan la gastronomía, bodegas, senderismo, sol y playa, cuevas, ocio, aventura, rutas o cultura, entre otros.

Por ello, de cada municipio se recoge toda la oferta de servicios complementarios que están recogidos en el Registro de Turismo de Andalucía como alojamientos, restaurantes, guías de turismo, oficinas de turismo, camping, entre otros.

"El objetivo es dar a conocer tanto la Semana Santa como la rica y variada oferta de alternativas y experiencias que ofrecen cada uno de los 31 municipios", ha afirmado el presidente de la Mancomunidad Axarquía, quien ha señalado que es "un lujo que en la comarca se pueda disfrutar de la majestuosidad de la Semana Santa de la Axarquía y al mismo tiempo podamos ofrecer otras alternativas recogidas en la página web".

Por su parte, el vicepresidente del Área de turismo, Jesús Pérez Atencia, ha explicado que el turista es cada vez más exigente y quiere estar mejor informado, por lo que desde Mancomunidad Axarquía, --como institución pública responsable de la gestión, planificación y promoción turística de la comarca--, se trabaja para que en estos días toda la información y datos de interés estén actualizados y además sean de fácil acceso para quienes nos visitan.

Atencia ha explicado que se ha generado un código QR de acceso directo que dirige directamente a la sección folletos y guías donde se recoge toda la información cofrade y de interés turística de la comarca de la Axarquía.

"El objetivo es facilitar el acceso a la toda información y enriquecer la experiencia de quienes visitan estos días de Semana Santa", ha dicho Atencia señalando la importancia que tiene para la comarca la Semana Santa de la Axarquía.