Más de 1.200 obras participan en el concurso de dibujo 'Diviértete en el bus' sobre seguridad vial

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MÁLAGA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El XI Concurso Escolar de Dibujo 'Diviértete en Bus' de Grupo Paco Pepe ya tiene los ganadores. Se trata de una cita que cumple más de una década y que ha obtenido un amplio respaldo de los centros educativos y alumnos con más de 1.200 obras presentadas.

El premio colectivo ha recaído en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Acapulco del municipio malagueño de Fuengirola, por ser el colegio con mayor participación de dibujos, con 183 obras y ha obtenido el premio para poder realizar el traslado a algunas de sus actividades fuera de su centro.

En la categoría de primero a tercero de primaria, destacar el primer premio del CEIP La Paz de Torremolinos (Málaga) y el segundo premio ha sido para el CEIP Algazara, de la loalidad malagueña de Alhaurín de la Torre, mientras que el tercer premio ha recaído en el CEIP Albaida, también de Torremolinos.

Por otro lado, en la categoría de cuarto a sexto de primaria, el primer puesto ha sido para el CEIP Algazara de Alhaurín de la Torre, el segundo para CEIP Los Campanales en Las Lagunas de Mijas y el tercer para el CEIP Benyamina de Torremolinos.

En la XI edición del Concurso 'Diviértete en Bus' se han alcanzado más de 1.200 obras presentadas, entre todos los alumnos de Primaria, con más de un centenar centros educativos de la provincia, han indicado desde la organización

Así, de nuevo la seguridad vial ha sido el eje de este concurso de dibujo escolar. La directora comercial del Grupo Paco Pepe, Milagros Jiménez, ha explicado que "para el Grupo Paco Pepe consideramos fundamental el potenciar la educación vial entre los más jóvenes".

"Nuestro concuro se ha convertido en un clásico en los centros escolares de la provincia y es un momento en el que muchos los profesores aprovechan esta actividad para realizar ejercicios, concienciar y charlar sobre el tema con los alumnos", ha agregado.

Asimismo, ha destacado que, "sin duda, este concurso tiene un aliado fundamental para que se pueda realizar de forma adecuada, los profesores y profesoras, por lo que queremos agradecer el esfuerzo que realizan cada edición para animar a los alumnos a que participen, y además para que destaquen el valor y la importancia de la seguridad vial como elemento fundamental para ir formando a los conductores del futuro".

Con estas iniciativas, se pretende que la seguridad vial esté presente en las aulas. Al respecto, la directora comercial del Grupo Paco Pepe ha incidido en que "la educación vial y el conocer las normas de tráfico son muy importantes para todos, y especialmente en los más jóvenes".

"Fomentar buenas prácticas en la conducción y trasladar de forma clara y directa las normas de circulación, son elementos que contribuirán a crear conciencia sobre una adecuada y respetuosa conducción para el mañana", ha concluido.