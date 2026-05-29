Más de 9.500 estudiantes harán las pruebas de acceso a la universidad en las 16 sedes de la provincia de Málaga

Archivo - Varios alumnos realizan el primer examen durante la primera jornada de la PAU 2025, en la Facultad de Químicas, durante la primera jornada de selectividad en Madrid, a 3 de junio de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 9.510 estudiantes --575 más que el año pasado-- realizarán a partir de la próxima semana, del 2 al 4 de junio, las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), en las 16 sedes de la provincia de Málaga.

En esta convocatoria se continuará desplegando el nuevo sistema de evaluación implantado en la edición del curso pasado, en el que se establecía un enfoque más "competencial" y unos criterios de corrección mínimos comunes para todas las comunidades autónomas, según ha explicado la UMA en un comunicado.

Para corregir los exámenes en la Universidad de Málaga habrá más de 400 vocales correctores, entre los que aporta la propia universidad y los que proceden de los institutos. Del total de aspirantes matriculados este curso en la Universidad de Málaga, 1.540 tan solo optará a los exámenes de Admisión, que son las asignaturas que ponderan --suben nota-- para acceder al grado.

Las sedes habilitadas en la provincia de Málaga son 16. En Málaga capital, se han dispuesto siete facultades y escuelas del campus de Teatinos: Medicina, Escuela de Ingenierías Industriales, ETSI de Telecomunicación y ETSI de Informática, Ciencias de la Comunicación y Turismo, Psicología y Logopedia, Derecho y Ciencias de la Educación.

Por lo que se refiere a la provincia, hay también nueve institutos. En Vélez-Málaga, la sede será el IES 'Juan de la Cierva'; en Torre del Mar, el IES 'María Zambrano'; en Benalmádena, el IES 'Arroyo de la Miel'; en Antequera y el IES 'Pintor José María Fernández'.

Además de Marbella, el IES 'Río Verde'; en Fuengirola, el IES 'Fuengirola Nº1'; en Estepona, el IES 'Monterroso'; en Ronda, el IES 'Doctor Rodríguez Delgado' y, por último, en Cártama, el IES 'Valle del Azahar'.

EXÁMENES Y HORARIOS

El llamamiento para los estudiantes se fija para el martes, 2 de junio, a las 07,30 horas, una hora antes del primer examen. En el segundo y tercer día de la prueba, el alumnado deberá acudir con el tiempo de antelación necesario --mínimo media hora antes-- al de la franja horaria dispuesta para los exámenes que debe realizar.

Los estudiantes deberán presentar el documento acreditativo de su identidad --DNI, NIE, pasaporte o carnet de conducir-- y la hoja de las etiquetas con los códigos de barras de las materias de examen, que se les facilitará previamente cuando se efectúe su llamamiento e identificación.

En la primera jornada los alumnos se examinarán de Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España o Historia de la Filosofía y Lengua Extranjera --fase de acceso--.

En la segunda, se desarrollarán, según elección, las pruebas de Análisis Musical II, Dibujo Artístico II, Latín II, Matemáticas II y Ciencias Generales. El segundo examen será para Artes Escénicas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Griego II y Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II.

Al final de la mañana se celebrarán las pruebas de Física, Coro y Técnica Vocal II, Movimientos Culturales y Artísticos y Empresa y Diseño de Modelos de Negocio. El tercer día podrán examinarse de Dibujo Técnico II, Biología, Diseño, Geografía e Historia de la Música y la Danza.

El segundo examen será para los estudiantes que hayan elegido Lengua Extranjera --fase de admisión--, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Literatura Dramática y Química. El último examen de la mañana será para evaluar Historia del Arte, Geología y Ciencias Ambientales, Tecnología e Ingeniería II y Fundamentos Artísticos.

El horario de tarde del miércoles y del jueves se ha reservado para los alumnos que acrediten incompatibilidades horarias. Dicho horario se hará público antes del comienzo de las pruebas.

La consulta de calificaciones provisionales se podrá hacer el 11 de junio a partir de las 10 de la mañana. La revisión de ejercicios se prolongará desde el del 12 de junio --desde las 9,00 horas-- al 16 de junio --hasta las 14,00 horas--.

Para la consulta y descarga de calificaciones, solicitud de revisión y visualización se debe acceder a la plataforma https://eva.uma.es con su identificación y pin.