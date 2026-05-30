Mijas (Málaga) acoge el Festival Pradera Marina Viva para dar a conocer estos ecosistemas y su biodiversidad

Presentación de Festival Pradera Marina Viva que se celebrará en Mijas - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Mijas acogerá el próximo 6 de junio el Festival Pradera Marina Viva, una iniciativa de divulgación y participación ciudadana centrada en la conservación y restauración de las praderas marinas y su biodiversidad.

Coincidiendo con los actos de celebración en torno al Día Mundial del Medio Ambiente, el festival que se celebrará el 6 de junio en la playa del Torreón de la Cala de Mijas de 17,00 a 21,00 horas.

En concreto, según han detallado desde el Consistorio en un comunicado, se trata de un evento lúdico para conectar a la sociedad con el conocimiento y el cuidado de las praderas marinas. El festival se enmarca dentro de un proyecto de conservación ambiental que busca conservar y restaurar las praderas marinas, como ecosistema clave para la salud de los océanos.

Las praderas marinas aportan grandes cantidades de oxígeno que contribuyen a mejorar la calidad del agua y su transparencia; son importantes sumideros de CO2; albergan una inmensa biodiversidad porque son refugio, zona de cría y de alimento para una infinidad de especies marinas; protegen la costa frente a los temporales porque sus raíces fijan la arena y los sedimentos al fondo marino, lo que ayuda a mantener la estabilidad de las playas; retienen nutrientes, filtran el agua mejorando la turbidez evitando la proliferación de algas invasoras y mantienen el equilibrio de los ecosistemas.

La iniciativa apuesta por un enfoque integral que combina educación ambiental, divulgación científica, investigación y participación ciudadana, con el objetivo de implicar a la sociedad en la protección de su entorno marino y litoral.

El festival ofrece un programa abierto y gratuito, diseñado para atraer tanto a familias como a jóvenes, visitantes y comunidad local. Por la mañana se realizará, previa inscripción de participantes, un itinerario guiado de interpretación por la playa y un itinerario guiado con snorkel dirigido especialmente al voluntariado del grupo Creamar Mijas, para observar la biodiversidad y el estado de conservación de la pradera marina en Calahonda.

Por otro lado, a lo largo de la tarde, los asistentes conectarán con las praderas marinas a través de experiencias de laboratorio, talleres de educación ambiental, poesía, proyectos de investigación para la regeneración de las praderas marinas, teatro infantil, gafas de realidad virtual, exposición de fotografías, microponencias, pintacaras, artesanía local y un concierto para finalizar la jornada.

El Festival Pradera Marina Viva nace con el propósito de transformar el ocio en una herramienta de sensibilización ambiental, ofreciendo una experiencia educativa, accesible y atractiva que promueva el compromiso colectivo con la conservación marina.

La iniciativa no solo pretende acercar el conocimiento científico a la ciudadanía, sino también reforzar el papel de las entidades locales en la protección de sus ecosistemas, generando un impacto positivo tanto ambiental como social.

La cita está impulsada por Fundación Aula del Mar Mediterráneo (FAMM), con el apoyo de Fundación Unicaja y la colaboración de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta y el Ayuntamiento de Mijas.