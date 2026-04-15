Montero acusa al PP de "alimentar los discursos de odio" de Vox al "identificar inmigrantes con delincuencia"

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, durante el encuentro organizado por la Cadena Ser Andalucía en el Club Cámara Antares. A 15 de abril de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). La se - Joaquín Corchero - Europa Press

ANTEQUERA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, ha acusado este miércoles al PP de "alimentar los discurso de odio que Vox proclama a los cuatro vientos" en materia de inmigración, al "identificar" a personas procedentes de otro país y residentes en España "con delincuencia".

En una atención a medios durante una visita a Antequera (Málaga), la candidata socialista y exvicepresidenta del Gobierno de España se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre las críticas que este miércoles ha realizado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes que ha impulsado el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Feijóo ha acusado este miércoles al Gobierno de "negarse" a dar información al Congreso acerca de cuántos inmigrantes van a ser regularizados tras el real decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros, y ha afirmado que se está gobernando "en contra" del Parlamento y de "la voluntad popular". A su entender, es un "disparate" regularizar "a granel" a personas con "antecedentes policiales" o que "han abusado de una mujer".

Frente a estas declaraciones del líder del PP realizadas en el Congreso de los Diputados, María Jesús Montero ha replicado que las personas "en las que en este momento está trabajando el Gobierno para su regularización viven ya" en España y "conviven" con los naturales de este país "cada día", de modo que son personas que "cogen el metro, que acuden a la cita que tienen prevista con los tutores de sus hijos, que te los encuentras en un establecimiento comercial".

Además, la líder del PSOE-A ha remarcado que ya "se han producido" otros procesos de regularización de migrantes en España con anterioridad al que ahora ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez, y con "diferentes" ejecutivos en el Palacio de la Moncloa, según ha puesto de relieve.

María Jesús Montero ha defendido que "este país necesita también que estas personas que disfrutan de esos derechos de estar en nuestro país también contribuyan con sus obligaciones fiscales y las que te da la carta de naturaleza de ser ciudadano normalizado", porque eso es "muy importante también para el sostenimiento de los servicios públicos", según ha añadido.

Además, aprovechando que ha realizado estas declaraciones en el transcurso de una visita a una cooperativa agraria, la dirigente socialista ha señalado que "hay sectores productivos en Andalucía" en particular, y "en España" en general, que "le han exigido al Gobierno que ponga en marcha determinadas medidas para que le permitan tener una mano de obra que no encuentran en nuestro país", para trabajar en sectores como el primario, el de la hostelería u otros que "están realmente con problemas de ocupación".

En esa línea, Montero ha defendido que el Gobierno está así "respondiendo a todas estas cuestiones", mientras que el PP "está alimentando los discursos de odio que Vox proclama a los cuatro vientos", al "identificar personas inmigrantes con delincuencia, con violadores o con personas ladronas", y ello en el marco del "combate" que el PP tiene "con la ultraderecha", según ha apostillado la líder socialista.

Montero ha replicado a Feijóo que "no tiene ni un solo dato" para realizar afirmaciones como las que ha pronunciado respecto a dicha regularización, y ha afeado que "lo que quiere" el líder 'popular' es "mimetizar inmigración con delincuencia, con violadores; en definitiva, con conducta delictiva", y "detrás" de sus declaraciones lo que "se rezuma" es "odio", según ha zanjado la candidata del PSOE-A a la Junta.