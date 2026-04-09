Montero promete un plan de vivienda en Andalucía con adelanto del 20% de entrada para jóvenes y 100.000 casas protegidas

La secretaria general y candidata del PSOE-A a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, durante su intervención en la clausura del encuentro sobre vivienda. - PSOE-A

ESTEPONA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

La secretaria general y candidata del PSOE-A a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, se ha comprometido a implementar, de llegar a la presidencia, un conjunto de medidas para que la vivienda sea "un derecho y no un privilegio", que incluyen el adelanto a jóvenes del 20% del pago inicial en la compra de su vivienda y la construcción de 100.000 nuevas viviendas protegidas.

Durante su intervención en la clausura de un encuentro sobre vivienda celebrado en Estepona (Málaga), Montero ha anunciado un plan que incluye el adelanto a jóvenes del 20% del pago inicial en la compra de su vivienda, ante la "emergencia social" que vive Andalucía en este ámbito. La candidata ha insistido en que el acceso a la vivienda es uno de los principales "lastres" para la juventud y "uno de los problemas más importantes de la ciudadanía, junto a la sanidad bajo la gestión del actual Gobierno".

Montero ha detallado que, de llegar a la presidencia de la Junta, su Gobierno romperá "el muro" que supone para los jóvenes el pago del 20% inicial que "los bancos no facilitan y que muchos no han podido ahorrar". "Junto a los ayuntamientos, mi gobierno adelantará ese 20% para la entrada de la vivienda, que luego se devolverá al finalizar el pago de la hipoteca, a interés cero", ha explicado.

Por último, se ha comprometido a construir 100.000 viviendas protegidas, subrayando que "las competencias de la Junta deben servir para reducir el precio de la vivienda".

