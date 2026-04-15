Muere un hombre tras ser atropellado en la salida de la A-7 en Málaga

Archivo - Operador del servicio de Emergencias 112 Andalucía. (Foto de archivo). - 112 ANDALUCÍA (JUNTA DE ANDALUCÍA) - Archivo

MÁLAGA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este miércoles en Málaga tras ser atropellado por un turismo en la calle Escritor Jiménez Guzmán, en la barriada La Mosca, en la zona este de la capital.

El suceso ha tenido lugar sobre las 08,30 horas en la rotonda de la salida de la A-7 de Cerrado de Calderón y La Mosca, según han indicado desde el Sistema Emergencias 112 Andalucía.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de la Policía Local de Málaga, sanitarios y la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, según han informado desde el Área de Seguridad de Málaga en sus redes sociales.