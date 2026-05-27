El Museo del Grabado de Marbella acoge la muestra del primer libro objeto concebido íntegramente por Dalí

El Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbella (Málaga) albergará desde este jueves hasta el 15 de noviembre la exposición 'Diez recetas de inmortalidad', el primer libro objeto concebido íntegramente por Salvador Dalí. - AYUNTAMIENTO MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbella (Málaga) albergará desde este jueves hasta el 15 de noviembre la exposición 'Diez recetas de inmortalidad', el primer libro objeto concebido íntegramente por Salvador Dalí y una de las adquisiciones más importantes del recinto desde su creación hace 34 años.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha presentado este miércoles la propuesta, junto a la directora general del área de Marbella, Carmen Díaz, y el director del museo, Germán Borrachero, y ha señalado que "es un auténtico privilegio para la ciudad poder acoger una muestra de uno de los artistas españoles más universales del siglo XX y una figura imprescindible del surrealismo".

Así, ha resaltado que "es una pieza extraordinaria de la que existen muy pocos ejemplares completos en el mundo, que incluye el maletín-estuche diseñado por el propio Dalí y que, a partir de ahora, formará parte del patrimonio cultural e histórico de la localidad".

La primera edil ha remarcado "el compromiso municipal con la actualización y el crecimiento de los fondos del museo" y ha especificado que se ha destinado una inversión de 40.000 euros para incorporar esta creación.

Asimismo, ha recordado que el pasado año también se sumaron piezas de autores como Julio González y Antonio López y ha valorado que la muestra coincida con los meses de mayor presencia de visitantes, lo que permitirá "que tanto residentes como turistas puedan disfrutar de una propuesta artística de enorme calidad dentro de la amplia oferta de Marbella".

La regidora ha destacado que el Museo del Grabado "es una de las grandes joyas que tiene la ciudad y representa la unión entre patrimonio histórico y cultura contemporánea". Además, ha señalado que el espacio se ubica en el Hospital Bazán, edificio del siglo XVI situado en el Casco Antiguo, y alberga "una de las colecciones de arte seriado contemporáneo más importantes de España".

Por su parte, Borrachero ha afirmado que "la exposición constituye una ocasión única, ya que pocas colecciones conservan la carpeta completa debido a que habitualmente las obras se comercializan por separado con el paso del tiempo".

El director del museo ha resaltado igualmente el carácter excepcional del montaje realizado en Marbella, que incorpora elementos tridimensionales concebidos por Dalí como parte de este libro objeto.

Ha detallado que el artista "empleó distintas técnicas de estampación, entre ellas punta seca, tipografía en pan de oro y relieves, todo con un gusto exquisito", y ha puesto de manifiesto el importante trabajo de producción desarrollado hasta culminar la obra en 1973. "Es un auténtico lujo poder tenerla en Marbella y gracias al Ayuntamiento será para siempre", ha concluido.