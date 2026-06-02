La obra de Joana Vasconcelos inspira un nuevo taller para familias en el Museo Picasso de Málaga este sábado

Taller del Museo Picasso - MUSEO PICASSO DE MÁLAGA

MÁLAGA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM) organiza un nuevo taller para familias dentro del programa 'Museo en movimiento'. Se trata del taller 'Porompompón', que tendrá lugar este sábado. En esta ocasión, los participantes podrán inspirarse en la obra de la exposición recién inaugurada en el Museo, 'Joana Vasconcelos. Transfiguración', abierta al público hasta el 27 de septiembre.

La actividad, que tendrá lugar a las 11,30 horas, propone una experiencia creativa donde "el universo de Vasconcelos, repleto de obras monumentales e instalaciones textiles, va a estar muy presente", han informado desde el museo en un comunicado.

Así, la inspiración vendrá dada por las innumerables formas, texturas, colores y materiales que conforman la exposición de la artista portuguesa nacida en París. Cada participante, adulto o menor, tendrá la oportunidad de crear sus propias imágenes con materiales coloridos de diversas texturas. La actividad combina una visita guiada a 'Joana Vasconcelos. Transfiguración' con una propuesta plástica en el taller.

Los talleres de 'Museo en movimiento' están dirigidos a adultos y menores de entre cuatro y 12 años, que deben estar acompañados por adultos en todo momento. Las entradas pueden adquirirse en la web con un coste de cinco euros por persona que incluye la entrada al Museo, la visita guiada y los materiales para el taller.

La actividad se desarrollará en las salas expositivas y en el aula de educación del museo, y tendrá una duración aproximada de 90 minutos. Las plazas son limitadas y la inscripción ya está disponible en la web del museo o de manera presencial en las taquillas.